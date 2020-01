Mayor Oreja pide unidad a la derecha y construir una alternativa al gobierno de Sánchez e Iglesias

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la investidura de Pedro Sánchez y su gobierno junto con Podemos apoyado por separatistas de todas las regiones de España. El exministro del Interior durante la época de José María Aznar ha comentado que "estamos ante un proceso que ha consolidado un Frente desde hace 15 años" y que "hay que tomar conciencia de las dificultades de construir una alternativa cultural y política al mismo tiempo".

En este sentido ha recordado que desde la Transición la derecha tardó 14 años en construir una alternativa viable al felipismo y la izquierda. Para Jaime Mayor esta vez hay que hacerlo "en 14 meses" por la velocidad que van a tomar los acontecimientos con el gobierno ente PSOE y Podemos.

El exministro del Interior ha afirmado que "una de las tragedias que vivimos es una incomparecencia cultural de nuestras ideas y nuestros principios durante décadas" y que "todavía no entendemos lo que tenemos enfrente de nosotros, no estamos ante un gobierno de coalición, estamos ante un Frente que tiene una naturaleza diferente". Mayor Oreja ha indicado que "el centro derecha sólo tiene que hacer una cosa, además de hacer la oposición permanente, que es pensar todos los días en una alternativa".

Sin embargo Jaime Mayor no se ha mostrado muy optimista con la deriva que llevará este gobierno aupado por partido como Bildu que "saben que están ganando y se sienten protagonistas y por eso muestran esa chulería". Ha asegurado que "España va a estar gobernada no por un gobierno de coalición sino por un proceso que han pactado los proetarras y los separatistas de ERC". Cree que "nadie puede pronosticar el desenlace de esto. Va a estar presidido por la maldad, un frente se hace para romper, para destruir. Tratará de que no haya alternativa, de destruir la alternativa".

Mayor Oreja ha destacado que "lo que van a hacer es sustituir un orden social por otro, una sociedad de valores tradicionales por otro modelo diferente, y ahí van a arrasar, van a entrar como elefante en cacharrería".

La reacción de la derecha

El presidente de la Fundación Valores y Sociedad ha comentado también cómo se puede construir una alternativa viable en torno al PP y ganar terreno ideológico a la izquierda. Ha dicho que "estamos tratando de actuar en el ámbito cultural convencidos de que la derecha es incompareciente". Ha explicado que "la derecha reacciona sólo cuando no puede más, cuando no aguanta más. Es egoísta por naturaleza. En cambio, la izquierda tiene un proyecto basado en el rencor y en cierta perversidad. Eso les hace más fuertes".

Por ese motivo cree que hay una urgencia en afianzar esa alternativa este año en que habrá elecciones en Galicia, País Vasco y, posiblemente, en Cataluña. Ha dicho que "no se puede perder este año" porque si no "retrocede para siempre". Mayor Oreja ha señalado que "si hacemos sólo una competencia de los tres partidos (PP, Cs y Vox) en dos o tres años uno ganará a otro pero perderemos todos, algo que es ridículo".

Mayor Oreja ha asegurado que "ahora en País Vasco y en Cataluña habrá que hacer una fórmula para que España esté presente" en especial "ahora que el PSOE ha querido abrazar la ruptura. No es tanto ir conjuntamente a una manifestación, es diseñar una alternativa."

Por eso el exministro del Interior ha pedido que "no hagamos imposible el acuerdo entre las tres formaciones que forman parte de la alternativa" y que "no marquen tanto las diferencias" porque "sus bases sociales son muy similares" aunque haya votantes que estén más o menos "enrabietados que otros".