Abascal llama a protestar este domingo contra "el gran fraude" de Sánchez

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha llamado a los ciudadanos a concentrarse este domingo a las 12:00 horas frente a todos los ayuntamientos de España para "protestar contra el gran fraude que se ha cometido durante estas semanas" contra los españoles, según ha explicado este sábado en el programa Sin Complejos de esRadio.

Se trata de la primera acción de oposición en la calle al Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos. Abascal ha asegurado que "no podemos asistir impasibles al hecho de que se engañe a los españoles y que se les lleve a las elecciones diciendo que se va a hacer una cosa y se haga exactamente la contraria".

El líder de Vox cree que "pretenden que nos acostumbremos a este tipo de fraudes y mentiras" que acabarán pasando factura a un "gobierno que no tiene ningún escrúpulo y que lo primero que ha hecho es apoyar una manifestación de los presos de ETA por parte de uno de los partidos que están en estos momentos en la coalición del gobierno".

"Entendemos que todo lo que ha pasado, lo que está pasando en estos momentos, y lo que va a pasar, es de la suficiente gravedad como para que salgamos a la calle a defender el orden constitucional" ha asegurado Abascal, que reconoce que los ciudadanos "tienen motivos para estar preocupados". A pesar de ello, el líder de Vox ha insistido en que desde su formación van a hacer "todo lo posible desde la oposición para señalar a este gobierno carente de escrúpulos y para impedir que se superen los límites".

Concentración frente a los ayuntamientos

La concentración ha sido convocada oficialmente por la plataforma 'España Existe', muy próxima a Vox, y dirigentes del partido serán los encargados de leer un manifiesto que será igual en todos los municipios.

El texto defiende una España "que no siente vergüenza de su identidad", que "no rechaza su épica ni su historia" y que es fruto del "esfuerzo y sacrificio" de sus antepasados". "Con un patrimonio y una soberanía hoy amenazados por un Gobierno en manos del separatismo", denuncia.

Vox hace en este manifiesto una llamada a votantes de todos los partidos, también de formaciones históricamente de izquierdas, "porque ellos son hoy los más estafados". A su juicio, hay "una mayoría" de votantes de izquierdas que no quieren que "su voto sirva para romper España".

"Lo que hoy nos une no son ideologías, lo que hoy nos une aquí es España, nuestra soberanía y nuestra Constitución. Nuestro amor por lo que somos y no pueden arrebatarnos. España existe y no es un mito; no somos fruto de ideas de un laboratorio", se oirá este domingo frente a los consistorios.

Se espera que la concentración más multitudinaria sea la de Madrid frente al Palacio de Cibeles, donde el propio Santiago Abascal será el encargado de reivindicar la historia de España, "forjada por generaciones pasadas y presentes", y que "debe ser guardada y protegida" para las generaciones futuras.