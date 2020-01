Casado se compromete a combatir "la desunión de la inmensa mayoría que ama España"

Minutos después de que este lunes los nuevos ministros del PSOE y Podemos se hicieran con sus carteras, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, tomaba la palabra ante su Junta Directiva para dejar clara cuál va a ser su línea de acción en los próximos meses.

Para el presidente del PP, "el problema" del centroderecha en estos momentos "es la desunión de la inmensa mayoría que ama España" y "lo peor" que pueden hacer "es asumir las divisiones que se nos quieran crear" desde la izquierda. "Tenemos que liderar una reagrupación nacional de los constitucionalistas para no repetir el error de ir divididos frente a los radicales que quieren acabar con la España que hoy conocemos", ha sentenciado el líder del PP.

Para ello, Casado se ha comprometido a "liderar una mayoría centrada que no quiere hacer cosas contra nadie sino a favor de muchos y que tiene que unirse para hacerlas". En su discurso ante la cúpula de su formación, ha anunciado que "no va a liderar un PP ni desestabilizador, ni bronco, ni que pierda de vista sus obligaciones institucionales y de Estado" porque, ha asegurado en alusión velada a Vox, la "política no consiste en gritar muy fuerte sino en llegar muy lejos haciendo mucho".

Tras ello, Casado ha pedido abandonar "la política de bloques": "Nunca lo hemos creído ni nunca la hemos ni fomentado ni alentado. Con habilidad e inteligencia habrá que huir de quien pretenda hacer de la división y la confrontación su hoja de ruta política. Huir de quien pretenda levantar muros en lugar de tender puentes".

Mensaje a los barones

Dejar atrás todo tipo de divisiones ha sido el hilo conductor del discurso de un Casado que también ha querido enviar un mensaje a sus barones: "No hay un Partido Popular duro ni un Partido Popular blando. Hay un único Partido Popular. Se pretende crear la idea de que el problema del PP se expresa en una tensión entre radicalidad y moderación, entre halcones y palomas. Pero yo no estoy de acuerdo".

"Nosotros no tenemos vocación de minoría indomable. Tenemos ambición de mayoría imbatible", ha sentenciado ante unos dirigentes autonómicos que habían llegado a Génova pidiendo "moderación".

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que "en estos momentos, donde el extremismo se ha apoderado de la política en España, necesitamos firmeza y sentido de Estado". Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, también se refería al nuevo Gobierno de Sánchez dejando claro que "se ha ido al otro lado de la orilla" y que pactar con él "nos parece muy difícil" a no ser que "cambie y modifique su actitud".