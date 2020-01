El Gobierno retrasará el techo de gasto de los PGE a febrero porque "no está atado" con ERC

Toda la atención informativa está puesta en el primer Consejo de Ministros que se celebrará este martes y que alumbrará una primera medida. No será una primera "reunión logística", como habían augurado en un principio desde el Ejecutivo, sino que aprobará una primera iniciativa social en sintonía con el primer gobierno de coalición progresista de la democracia que, según deslizan fuentes de Moncloa, estará relacionada con la subida de las pensiones al que se comprometieron ambas formaciones, PSOE y Unidas Podemos, en el documento programático de gobierno de coalición progresista.

El pretendido factor sorpresa se cumpliría por los procedimientos establecidos en Moncloa ya que, al haber tomado posesión hace apenas unas horas, la medida no se aprueba a propuesta de ningún departamento o ministerio concreto, que aún han de configurar y nombrar a sus respectivos equipos. La subida de las pensiones podría haberse directamente a propuesta del presidente, Pedro Sánchez, quien portaría "en mano" la iniciativa para su aprobación directa por el Consejo de Ministros.

Una primera aprobación que no exime de un segundo golpe de efecto el próximo viernes en el primer Consejo de Ministros con carácter ordinario y previa celebración de su reunión preparatoria, la comisión Delegada para Asuntos Económicos y reunión de secretarios y subsecretarios de Estado en Moncloa el miércoles por la tarde. En este segundo paquete de iniciativas, el Gobierno pretende aprobar medidas relacionadas con la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la subida del sueldo de los funcionarios.

No hay tiempo que perder después de un año de Gobierno en funciones que ha descuadrado múltiples planes del Ejecutivo. El primero de ellos es la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. En la última campaña electoral, Pedro Sánchez prometió que habilitaría el mes de enero en el Congreso para presentar el techo de gasto, antesala de los PGE, cuanto antes y conseguir que las cuentas públicas estuvieran aprobados en el primer trimestre del año.

El Gobierno mantiene ése último objetivo pero desiste del primero. En conversación informal con periodistas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejó caer que no se cumplirá con la promesa electoral del presidente Sánchez porque el techo de gasto y la senda de estabilidad que el Ejecutivo enviará a Bruselas no se presentará en el Congreso hasta el mes de febrero.

El motivo del retraso es que el Gobierno no tiene "nada pactado con ERC" en materia presupuestaria porque los independentistas "no comprometerán nada hasta ver que hay pasos" en la mesa de diálogo entre Gobiernos, previa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. La también ministra portavoz aseguró que el Gobierno "no comprometerá ninguna fecha" porque quiere tener "todo muy atado" con ERC.