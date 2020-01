Al ministro de Universidades no le gusta el Ministerio de Universidades pero "es lo que hay"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, se ha mostrado contrario a la separación de Ciencia y Universidades en el nuevo Gobierno justo en el día en que tomaba posesión como flamante ministro de Universidades.

El ministro podemita ha dicho que "es lo que hay" y que confía en que no supondrá un problema, que se realizará un trabajo conjunto y "habrá dos ministerios y un proyecto".

Trabajando... para que funcionen como uno

También se ha pronunciado sobre ello el ministro de Ciencia, Pedro Duque, que ha asegurado que ambos ministerios trabajarán en políticas conjuntas "para que los programas de ciencia tengan la voz de la comunidad universitaria como hasta ahora. Sepan que tenemos la voluntad de trabajar juntos".

Ante las críticas de la comunidad científica sobre la separación de competencias, Catells -sociólogo y profesor de universidad catalán-, ha manifestado que personalmente no está de acuerdo con la existencia de dos ministerios, pero "no solo es lo que hay, sino que no va a haber gran problema".

"Nadie nos prohíbe colaborar, diseñar juntos y avanzar. Son dos ministerios y un proyecto", ha recalcado Castells, quien emprende su tarea "ilusionado después de 40 años en California".

Duque ha empezado su intervención diciendo que el Gobierno "ha tardado mucho", ante lo que ha pedido disculpas, pero ha subrayado que "empezamos con mucha fuerza" para avanzar y hacer "cambios importantes". Se ha comprometido a que seguirá trabajando para que la inversión en I+D+i aumente de forma suficiente y veamos la salida del "hueco" en la última década.