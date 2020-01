Vox se querella contra Pedro Sánchez y Dolores Delgado por tráfico de influencias

Vox ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exministra de Justicia Dolores Delgado y los tres abogados del Estado que firmaron el informe sobre el líder de ERC Oriol Junqueras y que habría resultado decisivo para las negociaciones de formación de gobierno. El partido acusa a Sánchez y Delgado de tráfico de influencias, y de los delitos de "prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional" a los tres abogados que escribieron sus alegaciones "al dictado" de la exministra de Justicia, Rosa María Seoane, Luis Gonzaga de Toledo y Consuelo Castro Rey.

La formación denuncia la relación entre este documento sobre la inmunidad de Junqueras con la abstención de ERC en la investidura de Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo. "Tanto Sánchez como Delgado actuaron de manera deliberada contra las funciones encomendadas a la Abogacía del Estado, torciéndolas a su propio interés como superiores jerárquicos de los mismos", denuncia.

Según lamenta Vox, los abogados del Estado trabajaron cumpliendo "las expectativas y mandatos políticos trasladados" por el Gobierno, a través de Delgado, "en la expectativa de una recompensa futura o por temor a un hipotético cese".

En su denuncia, Vox también apunta que ERC tuvo conocimiento del escrito de la Abogacía antes de que se hiciera público, por lo que su grupo parlamentario en el Congreso ya ha solicitado los borradores y comunicaciones realizados para la confección del escrito definitivo.

La formación subraya que entre el 20 de diciembre y el 3 de enero la Abogacía recibió "instrucciones políticas" y que las "directrices" dadas finalmente se cumplieron.

El partido, además, también denuncia que la Abogacía del Estado sigue intentando que se cancelen las órdenes de detención de otros encausados por el golpe separatista que se encuentran, en este momento, fugados de la Justicia y fuera del territorio español.

Abascal critica a Sánchez por el nombramiento de Delgado

Este mismo lunes, el líder de Vox, Santiago Abascal, se refirió al futuro cargo de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, que vio como "una prueba más del golpe institucional de Pedro Sánchez para que el PSOE se apodere del Estado". "No tienen pudor. Y pretenden no tener frenos ni contrapoderes institucionales", denunció Abascal en Twitter.