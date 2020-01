Casado recuerda a Sánchez que Delgado "estuvo en un reservado" con Villarejo "conociendo delitos" y ni denunció

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido este martes desde un acto en Alcobendas a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que el nombramiento de la nueva Fiscal General de Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, es "impecable".

El presidente del PP ha afirmado que "no nos tranquiliza que la Fiscal General del Estado estuvo en un reservado conociendo gravísimos delitos y no lo denunció, y además dijo: éxito asegurado", recodaba Casado el episodio en el que Delgado fue testigo de cómo José Manuel Villarejo confesó durante una comida que había montado una red de prostitución para extorsionar a personas relevantes de la vida pública con lo que el propio excomisario denominó "información vaginal".

"¿Verdaderamente os tranquiliza que quien ha estado dando mítines para el PSOE ahora pase a ser la máxima responsable del Ministerio Fiscal? ¿Os tranquiliza que la Fiscal General del Estado sea una persona que, siendo fiscal de la Audiencia Nacional, estuvo en un reservado conociendo de gravísimos delitos de trata de personas, de extorsión y de unas cloacas policiales y no solo no denunció, que es a lo que estaba obligada, sino que dijo 'éxito asegurado'?", ha continuado el líder del PP preguntando a los asistentes.

"A mí no me tranquiliza", ha dicho Casado que ha continuado explicando que la decisión va contra el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal "que dice que su máximo responsable tiene que ser independiente y no haber estado en ningún tipo de responsabilidad política".

"Ya vemos que el concepto impecable para Sánchez es demasiado laxo y nosotros tenemos que denunciarlo y eso es crispar, eso es ser responsable y no comulgar con ruedas de molino", ha culminado el líder del PP.

Además, desde el PP han sumado fuerzas con Ciudadanos y han pedido también que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados para que dé cuentas de este nombramiento.