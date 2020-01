El dirigente del PP vasco Borja Sémper abandona la política

Tras casi treinta años en política, Borja Sémper se marcha. El dirigente vasco del PP deja de ser portavoz de los populares en el Parlamento vasco y concejal en el Ayuntamiento de San Sebastián.

En una rueda que ha ofrecido en la ciudad vasca, Sémper ha explicado que se trata de "un fin de ciclo de una etapa personal que acaba", que "no hay más lecturas" y "que no hay otras circunstancias que lo haya provocado". "Es fácil hacer otro tipo de elucubraciones pero esta decisión responde mayoritariamente a la necesidad de darle a mi familia otro entrono y otra perspectiva y explorar otra forma de vivir y transitar por la vida", ha añadido. El ya exdirigente del PP ha anunciado que su nueva labor será convertirse en director de relaciones institucionales de una empresa privada.

En su rueda de prensa, Sémper ha criticado que hay "un clima político general que no es el que a mí me gusta", y que "es fundamental que preservemos la forma. Hay que poner pie en pared para que no siga así". "Pero eso no es lo que determina el fin de mi carrera política", ha insistido tras explicar que le "incomoda mucho un clima de confrontación permanente en política. Me apasiona la discrepancia pero rechazo el enfrentamiento gratuito", ha explicado en su comparecencia en la que ha agradecido el afecto recibido por Pablo Casado y también el de otros dirigentes del PP como Sáenz de Santamaría.

Un momento complicado

Nacido en Irún en 1976 y casado con la actriz Barbara Goenaga, Sémper se afilió a Nuevas Generaciones de Guipúzcoa en las elecciones municipales de 1995 y fue perseguido por la banda terrorista ETA, que trató de asesinarle con 22 años.

Cercano al líder del PP vasco, Alfonso Alonso, Sémper deja la política en un momento difícil ya que en el horizonte están las próximas elecciones autonómicas vascas que pueden adelantarse a la primavera.

Sémper ha manifestado en los últimos meses algunas diferencias con la cúpula del PP de Casado que se han convertido en polémica. El vasco, que durante las primarias de los populares apoyó a Soraya Sáenz de Santamaría, mostró su disconformidad con la Ejecutiva del PP cuando se propuso la candidatura de Íñigo Arcauz en las elecciones generales.

El pasado septiembre, a unos días antes de que se celebrara en Vitoria el Congreso del PP vasco, tuvo un enfrentamiento con Cayetana Álvarez de Toledo. Después de que la portavoz popular criticase la "tibieza" de algunos dirigentes frente al nacionalismo, Sémper le contestó: "Mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas, nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Constitución y la convivencia".

Desde la dirección nacional del PP lamentan su marcha y aseguran que "en los momentos más duros, Borja ha defendido la libertad, ha plantado cara a los terroristas por las víctimas y le deseamos lo mejor en su nueva etapa. En el PP siempre tendrá su casa".