Iglesias cierra filas con el nombramiento de Delgado porque "pidió disculpas" por su relación con Villarejo

Pablo Iglesias ya no considera que quien, como la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, tuvo tratos amistosos y compadreó con el ex comisario José Manuel Villarejo, en prisión provisional acusado de graves delitos, debe "alejarse" de la función pública, como afirmó en septiembre de 2018. El vicepresidente del Gobierno, en su primera entrevista como tal, este martes en Antena 3, cerraba filas con la decisión más polémica del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, quien horas antes, después del primer Consejo de Ministros de su renovado gabinete, también defendía la idoneidad de Delgado para ser elegida Fiscal General del Estado.

Iglesias argumentaba su viraje diciendo que Delgado "pidió disculpas" y eso, considera, "no lo hace cualquiera". Tras admitir que hace algo más de un año, con Podemos fuera del Ejecutivo, "hicimos una crítica muy dura" Iglesias dice ahora que Delgado "demostró después su compromiso en la lucha contra las cloacas".

Remarcando en todo momento que las decisiones del Gobierno son "colegiadas" como también había enfatizado Sánchez en su comparecencia, y que el "compromiso" con las mismas de Podemos es total, Iglesias tiraba de argumentario para, sobre la cuestión de la independencia de la Fiscalía, arremeter contra la oposición de centroderecha, a la que pedía ser "un poco más prudente y un poco más autocrítica" dado que en el pasado, afirmaba, "ha tratado de manipular a la Justicia y a los fiscales". El líder morado se mostraba convencido además de que Delgado, una vez se convierta en la Fiscal General del Estado, actuará "con el principio de autonomía que tiene que regir en la Fiscalía".

En otro momento de la entrevista, Iglesias aseguraba que las distintas decisiones de tribunales europeos sobre los acusados y condenados por sedición en Cataluña ha supuesto una "humillación para el Estado español" que "deja en mal lugar a nuestra Justicia".