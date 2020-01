La Gestora de Ciudadanos desplaza a los críticos e Igea renuncia a su cargo regional

Las aguas vuelven a bajar revueltas en Ciudadanos, partido dirigido formalmente por una Gestora encargada de pilotar el periodo de transición que se abrió el 11 de noviembre, con la dimisión de Albert Rivera, hasta el V Congreso extraordinario, que se celebrará a mediados de marzo, justo después de unas primarias en febrero destinadas, en principio, a confirmar a Inés Arrimadas como sucesora.

La Gestora, comandada por dos riveristas como Manuel García Bofill, presidente del Consejo General, y por el que fuera número dos del partido, José Manuel Villegas, acometió este lunes, sin excesiva publicidad, una reestructuración de algunas portavocías autonómicas que a última hora del martes provocaba un nuevo terremoto interno. Entre los afectados, el ex vicepresidente del Congreso de los Diputados, Ignacio Prendes, que tras el batacazo de las elecciones del 10-N no lograba, como tantos otros, revalidar su acta de diputado, en su caso por Asturias. Fuentes de su entorno aseguran que la Gestora no tiene competencias para cesarle como portavoz, algo que también han hecho con la de Castilla-La Mancha, Orlena de Miguel, quien fuese elegido diputada por Toledo en 2015.

Tras esos ceses, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea quien hace un año dobló el pulso al aparato riverista al imponerse contra pronóstico (y tras rectificarse un pucherazo inicial en su contra) en las primarias de esa comunidad, anunciaba en Twitter la renuncia a su cargo orgánico de secretario regional de programas. Lo hacía pidiendo a sus compañeros regionales "calma y confianza en vosotros mismos". Añadía que "Ciudadanos es de todos" y, en respuesta en el mismo hilo de la red social a otro afiliado, añadía en tono crítico que "a veces" no parece que sea así. Tras su renuncia, otros dirigentes castellano y leoneses como David Martín, secretario de programas en Ávila, o José Miguel García, con responsabilidades en Valladolid, se sumaban a Igea.

Estimados compañeros de @CsCastillayLeon os comunico que acabo de presentar mi renuncia como secretario regional de programas. Os pido calma y confianza en vosotros mismos. Todos somos ciudadanos y @CiudadanosCs es de todos pic.twitter.com/ocwZZlyTW7 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 14, 2020

Igea y Prendes llevaron la voz cantante en la tensa reunión del Consejo General del pasado 30 de noviembre, donde como posteriormente trascendió criticaron al forma en que se había aprobado la Gestora, sin debate previo, algo que Igea no dudó en calificar de "bochornoso". Arrimadas, presente en el encuentro, no pronunció palabra, aunque sí alguno de sus más próximos, como el portavoz en Cataluña, Carlos Carrizosa, que enmendaron al intervención del vicepresidente de Castilla y León.

La Gestora le resta importancia, Garicano se desmarca

Fuentes de la Gestora restan importancia a lo sucedido y aseguran que se trata, únicamente, de "cubrir vacantes" y de que las portavocías estén en manos de personas con cargos institucionales. Igea no ha descartado recientemente disputarle a Arrimadas la presidencia del partido, si bien matizando que la actual portavoz naranja en el Congreso es la persona "idónea" para suceder a Rivera.

Orlena de Miguel @OrlenaCs e Ignacio Prendes @nachoprendes son dos de las mejores personas y de los mejores políticos que he conocido en @CiudadanosCs. Ambos deberían jugar un papel importante en el futuro — Luis Garicano (@lugaricano) January 14, 2020

Uno de los miembros más destacados de esa Gestora, Luis Garicano, jefe de la delegación naranja en el Parlamento Europeo, se pronunciaba en Twitter a ultima hora, elogiando tanto a Prendes como a de Miguel.