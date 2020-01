Almeida confiesa que ver a Iglesias "genuflexo" con Sánchez y Delgado le produjo "regocijo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, otros movimientos del PSOE, el papel de la oposición y asuntos clave para el ayuntamiento de la capital de España.

Martínez-Almeida cree que la elección de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado por parte de Pedro Sánchez "es un ejercicio de chulería". Cree que tiene "la misión" de facilitar que los políticos condenados por el golpe de Estado en Cataluña estén en la calle para que Pedro Sánchez apruebe sus presupuestos.

El alcalde de Madrid ha apuntado que "desgraciadamente, los abogados del Estado sabemos la trayectoria impecable que tiene Dolores Delgado para su nuevo puesto" y que "del papelón de Dolores Delgado" se queda con la imagen de Pablo Iglesias justificando su nombramiento después de sus fuertes críticas en el pasado. Ver a "Iglesias genuflexo completamente, con la cabeza agachada" le produjo, según ha confesado, "un poco de regocijo".

Críticas a María Chivite

También ha tenido palabras para la presidenta socialista de Navarra que aseguró que "la derecha vivía mejor con ETA". José Luis Martínez-Almeida ha dicho que "quien ha recogido las nueces es María Chivite. Es así. Quien se está beneficiando de los herederos de los que mataron a 900 personas es María Chivite".

En este sentido el alcalde de Madrid ha dicho que "los socios del PSOE quieren quebrar este régimen" y que "están en iniciar una ruptura ya sea mediante un golpe de Estado como hizo ERC o como intentaron los mayores de Bildu mediante el asesinato". Almeida cree que la oposición tiene que "hacer frente a los que quieren quebrar el régimen del 78" y "agrupar" a todos a los que se cobijan bajo "el manto de derechos y libertades" de la Constitución.

Oposición a Pedro Sánchez

El alcalde de Madrid ha analizado el papel de la oposición a Pedro Sánchez. Ha indicado que "es sorprendente que se critique preventivamente a la oposición porque en un Estado de derecho acudan a la vía legal" y ha comentado cómo lo califican de "crispación".

También ha dicho que "en un espacio electoral de centro-derecha no caben tres partidos" y que "debemos hacer un proceso de reflexión conjunta todos aquellos que ocupamos ese espacio" porque "lo único que ha producido esta fragmentación es que, efectivamente, el gobierno de izquierdas y socialcomunista apoyado por independentistas está gobernando en España".

"Tendremos que hacer todos un esfuerzo de generosidad para superar ese espacio de fragmentación" ha dicho Martínez-Almeida que cree que "España Suma no hubiera sido un mal instrumento". Cree que es "imprescindible" crear algún "mecanismo que permita agrupar el voto de centro-derecha y hacer frente a ese proyecto de la izquierda".

"Madrid Central no me gusta"

El alcalde de Madrid ha comentado también algunos asuntos que ocupan su cometido tras los años de Manuela Carmena en la capital de España. Ha dicho que Madrid Central no le gusta y que no le parece "lo más adecuado para luchar contra la contaminación en la ciudad de Madrid". Cree que es "porque actúa simplemente sobre prohibiciones y sobre el distrito centro" y que "por tanto el problema de tráfico no lo tenemos generado allí".

Piensa que "la única ventaja" de este plan de la izquierda haya sido que "se debata abiertamente" sobre la calidad del aire en Madrid. Ha recordado que "la calidad del aire en la ciudad de Madrid no cumple los estándares en la normativa europea" y que "se están reduciendo desde hace muchos años los índices de contaminación".

Martínez-Almeida ha dicho que "si de lo que se trata es de restringir el vehículo privado en la ciudad de Madrid lo que tendré que generar es alternativas que a lo madrileños les compense dejar el coche en casa porque sean más baratas en términos de tiempo y de dinero". El alcalde también ha anunciado una "línea de crédito" para la renovación de calderas y conseguir así reducir la contaminación.