Beatriz Gimeno y Boti García, las nuevas directoras de Igualdad: activistas anti-hombres y anti-católicos

La nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, es una histórica del feminismo de ultraizquierda en Madrid. Ha sido nombrada por la recién estrenada ministra, Irene Montero, para que la acompañe en su andadura política en el Ministerio de Igualdad. Junto a ella estará su expareja, Boti García, exresponsable de COGAM y expresidenta de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), quien estará al frente de un nuevo cargo creado por los ideólogos de Podemos, y hasta ahora nunca visto: directora general de Diversidad Sexual y LGTBI.

Las dos políticas proceden del núcleo duro de Montero. Se casaron en 2005 y se divorciaron recientemente. Sus trayectorias públicas han estado envueltas en polémica debido al radicalismo político-extremista que las define. Tampoco ellas lo ocultan. Presumen de ideas supremacistas de género, pero en este caso, femenino. Entre sus ensoñaciones se encuentran subordinar los hombres a las mujeres, vamos, hembrismo en estado puro.

No es una exageración. En el caso de la recién estrenada directora del Instituto de la Mujer, Gimeno, se puede leer en su extenso artículo, "Una aproximación política al lesbianismo", una linea de pensamiento claramente anti-hombre. En líneas generales, todo lo que huela a varón repele a la podemita.

Olvidar que en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres , no vivir con ellos, no relacionarse con ellos, es olvidar algo fundamental en la historia de las mujeres (y de los hombres).