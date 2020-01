Podemos señala como “machista” a Vicente Vallés, el primer periodista que entrevista al vicepresidente Iglesias

Poco ha tardado Podemos en arremeter contra un periodista desde el Gobierno. La misma semana en que Pablo Iglesias recibía la cartera de vicepresidente de Derechos Sociales, y tras conceder su primer entrevista como tal, el martes en horario de máxima audiencia en Antena 3, la formación morada no dudaba en señalar como "machista" al presentador del informativo nocturno de la cadena, Vicente Valles.

Al final de la entrevista, y advirtiendo de antemano que "voy a correr el riesgo de ser políticamente incorrecto con usted" se hacía eco de la polémica y los comentarios por la presencia en el mismo Consejo de Ministros de una pareja, como la que forman el líder de Podemos y la número dos de la formación, y ahora ministra de Igualdad, Irene Montero. El periodista le preguntaba si veía en ello "alguna inconveniencia" e Iglesias afirmaba que es algo "habitual" en muchas formaciones políticas y añadía enseguida que "también en medios de comunicación de este grupo [Atresmedia, que integra también La Sexta] hay parejas que comparten responsabilidades muy importantes".

A continuación, Iglesias dejaba caer la insinuación de que se trataba de una pregunta machista. "Yo tengo la sensación de que esto opera con las mujeres, que no opera con los hombres. A mí jamás nadie me ha cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie. Nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política, o que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Irene Montero, parece que a Irene Montero le plantean que sí" argumentaba. Vallés le replicaba que no había hablado "de las personas que forman parte de esa pareja".

Echenique señala a Vallés

Atento al quite, apenas unos minutos después de terminada la entrevista, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, acusaba de machista en Twitter a Vallés. Este miércoles, en su primera rueda de prensa como portavoz, tras asistir en el Congreso a la Junta de Portavoces, Echenique se refirmaba: "El propio Vicente Vallés dijo que iba a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Por qué? Que la gente se pregunte de dónde viene la incorrección política".

Vicente Vallés ha avisado de que le iba a hacer una "pregunta políticamente incorrecta". Era verdad. Efectivamente, el machismo es políticamente incorrecto... y menos mal. Aquí la espléndida respuesta de @PabloIglesias a href="https://twitter.com/hashtag/IglesiasA3N?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IglesiasA3N pic.twitter.com/mEP889ilwD — @pnique) January 14, 2020

El portavoz morado tiraba de precedente para recordar que el ex presidente de Francia, Nicolás Sarcozy, tuvo a dos ministros que eran pareja en su Gobierno, y afirmaba que la presencia de Iglesias y Montero a la vez se debe, exclusivamente, a que "se piensa en los mejores para ocupar las carteras".

A preguntas de los informadores se le recordaba las críticas que en su día vertió, en tertulias televisivas, el propio Iglesias sobre la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, recodando su relación marital con el ex presidente del Gobierno, José María Aznar. Echenique afirmaba que era "otro contexto" pero que, aún así, había "muchas diferencias entre ambos casos". Apenas sabía citar la más obvia de ellas, que se trata, en el caso de PP y Podemos, de "partidos distintos" y también, aseveraba, de un "diferente método de elección de las personas".