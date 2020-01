Puigdemont, 'atropellado' por el PP en su primer choque parlamentario en Europa

Primer cara a cara de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Tras negarse el martes a debatir con los parlamentarios del PP y Ciudadanos el prófugo ha aceptado este miércoles la interpelación de Dolors Montserrat, exministra de Sanidad de Sanidad del Gobierno de Rajoy. El que fuera presidente de la Generalidad ha vuelto a pedir la palabra en Estrasburgo para llevar a cabo una retórica intervención sobre la democracia en Europa en la que ha cuestionado a los eurodiputados sobre la Europa del futuro y el papel de los ciudadanos: "Queridos colegas, cuando nos planteamos el futuro de Europa lo primero que tenemos que resolver es cuál es el papel que asignaremos a los ciudadanos. Si no tomamos una decisión sobre esto, dentro de algunos pocos años habrá otros diputados europeos que tendrán que reiniciar el mismo debate y esto va a ser un fracaso. ¿Queremos que los ciudadanos sean pasivos y distantes o por el contrario queremos que su voz realmente cuente y que puedan participar de forma directa en la democracia europea? (...) Tenemos que actualizar el gobierno de la democracia, tenemos que resolver la insatisfacción y que solo beneficia a los populismos, la alternativa no puede ser el euroescepticismo".

Tras la "lección magistral" de un minuto, la vicepresidenta de la cámara que dirigía la sesión preguntó a Puigdemont si aceptaba una "tarjeta azul" de la diputada Montserrat, es decir una réplica. La exministra aprovechó el turno para cargar duramente contra el expresidente autonómico. "Europa es el antídoto a su nacionalismo destructivo. Usted es un prófugo de la justicia que atentó contra el Estado de derecho y robó dinero público. Inmunidad no es impunidad. ¿Cuándo va a tener el coraje de hacer frente a la justicia?", le espetó la eurodiputada popular. Puigdemont, de manera atropellada y visiblemente nervioso e irritado, replicó: "Usted debe conocer que hay una directiva que impide a los cargos públicos atacar la presunción de inocencia. ¿De qué condenas se refiere (sic), de qué juicio se refiere (sic), de qué delitos se refiere que yo he cometido (sic) para hacer semejantes afirmaciones en esta cámara? Dicho esto creo que los Estados deben cumplir las leyes, sí. Y el Estado español es el primero en la Unión Europea en recibir sanciones por no cumplir las leyes".

Tras la intervención de Puigdemont tomó la palabra Antonio Tajani, el expresidente de la cámara que impidió el acceso del prófugo al Parlamento en junio del año pasado, para advertir en tono irónico que los referéndums ilegales no son la solución.

Desde su huida en octubre de 2017 es la primera vez que Puigdemont se ha sometido a un intercambio parlamentario, disciplina en la que se le ha visto totalmente desentrenado y fuera de forma.