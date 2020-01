Casado espera que el CGPJ declare a Delgado "no idónea" para el puesto

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, espera que el Consejo General del Poder Judicial declare este jueves "que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, no reúne los requisitos de idoneidad" para ese puesto. Así lo ha asegurado antes de participar en un desayuno informativo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Casado ha dejado claro que se trata de un deseo ya que "no tiene información" al respecto de lo que va a hacer el CGPJ. Eso sí, ha recordado que "el Estatuto Fiscal, en el artículo 7 y en el 59, habla de imparcialidad". "Una imparcialidad que Delgado no cumple" al haber estado "dando mítines del PSOE hasta hace un mes", haber sido "reprobada tres veces" por la oposición y porque "se le ha grabado reconociendo delitos gravísimos que no puso en conocimiento de sus compañeros".

Recodaba Casado el episodio en el que Delgado fue testigo de cómo José Manuel Villarejo confesó durante una comida que había montado una red de prostitución para extorsionar a personas relevantes de la vida pública con lo que el propio excomisario denominó "información vaginal".

Críticas a Iglesias

Casado también ha tenido palabras de crítica a Pablo Iglesias: "Escuché con preocupación las declaraciones del vicepresidente del Gobierno hablando de deriva judicial y criticando a la Justicia española. Creo que Iglesias tiene que entender que ya no es un tertuliano, que es vicepresidente del Gobierno del Reino de España" y "no puede hablar en esos términos" de "integridad de la Justicia española".

Pero para el líder de los populares, "lo más grave es que Sánchez le avaló, en vez de criticar, y yo creo que el CGPJ hizo muy bien en sacar un comunicado para defender a los Jueces españoles".