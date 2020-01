El CGPJ avala por 12 votos a 7 que Delgado cumple los "requisitos legales" como fiscal general sin valorar su idoneidad

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial CGP ha avalado por 12 votos a favor y 7 en contra, que Dolores Delgado cumple los "requisitos legales" exigidos para el cargo de Fiscal General del Estado. Hay un voto particular discrepante al que se adherirán varios vocales y varios votos concurrentes. Solo se ha votado la propuesta del presidente.

En el pleno que comenzaba a las 17:15 horas no estaban presentes los 20 vocales que integran con el presidente Carlos Lesmes el CGPJ. Se ausentaban Wenceslao Francisco Olea y Vicente Guilarte pertenecientes al denominado sector conservador por encontrase de viaje, mientras que Pilar Sepúlveda, del ala progresista, cuya presencia no estaba prevista por razones de salud, intervenía finalmente por videoconferencia.

"A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada", señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por Lesmes. El presidente del CGPJ y del Supremo proponía este jueves que el Gobierno de los jueces en su dictamen no se pronunciase sobre el fondo de la "idoneidad" de la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE, como nueva fiscal general. Es decir, el CGPJ se limitaría a validar que cumplía los requisitos formales para su designación: "Juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión". Finalmente, sólo se ha votado esta propuesta.

El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente, Carlos Lesmes; los vocales conservadores Ángeles Carmona y Rafael Fernández Valverde; y los vocales progresistas Roser Bach, Mar Cabrejas, Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Enrique Lucas, Concepción Sáez, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo. Han votado en contra los vocales Nuria Díaz, José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

La vocal Nuria Díaz ha anunciado la formulación de un voto particular discrepante, al que se han adherido el resto de los vocales que han votado en el mismo sentido que ella, al considerar que la candidata propuesta por el Gobierno no es idónea para desempeñar el cargo y que las circunstancias que concurren en ella crean "una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Fiscalía". Además, han anunciado voto particular concurrente los vocales Concepción Sáez y Rafael Fernández Valverde, al que se adherirá Ángeles Carmona

De los vocales actuales, 7 fueron propuestos por el PSOE, 1 por IU, 1 por el PNV y 11 el por PP. Tras la ausencia de los 2 vocales conservadores, la votación era favorable a que no se entrase a valorar a fondo la idoneidad de Delgado.

Dolores Delgado se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 28 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, desde su ingreso en febrero de 1990 hasta su nombramiento como ministra de Justicia en julio de 2018.

La actuación de los vocales conservadores

Tal y como desvelaba este diario este miércoles, los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial no descartaban plantarse ante la propuesta de que la exministra de Justicia se convierta en fiscal general y dejar por escrito su rechazo.

Las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias respaldando a Delgado, tras haberla criticado por estar salpicada en el caso Villarejo, y la defensa de la Moncloa a Iglesias por este asunto habían soliviantado a los vocales conservadores que estarían cada vez más decididos a poner negro sobre blanco en su dictamen que Delgado no era "idónea" para el cargo, aunque el dictamen sea favorable a su nombramiento.

En los últimos años, al ser propuestos los fiscales generales por los Gobiernos del PP, los vocales progresistas abogaban por entrar a valorar a fondo la idoneidad de los candidatos. Por su parte, los vocales 'conservadores' consideraban que el CGPJ sólo debía comprobar o sopesar si cumplían con los citados requisitos legales. Precisamente, éste es el criterio que defiende Lesmes en su propuesta de este jueves.

Sin embargo, este criterio general podría cambiar con la elección de Delgado que ha causado una "estupor y una gran preocupación" en el mundo fiscal y judicial, al tratarse "una puerta giratoria judicial que politiza la justicia y terminar con la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal".