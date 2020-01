Ignacio Aguado: “No me extrañaría que Sánchez nombrase a un ministro de Bildu”

Ignacio Aguado (Madrid, 1983) nos recibe en su despacho de vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ubicado en un edificio anexo al del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol, en el que trabaja la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Viene de presentarla en un desayuno informativo y asegura que la cohabitación, cuando se cumple medio año de la misma, es "buena" porque "hemos defendido los dos la libertad y entendemos que aunque seamos dos partidos distintos hay un objetivo común, por encima de las siglas. Que es defender nuestra forma de vida en la Comunidad de Madrid frente a un modelo antagónico, como el de Sánchez. Él quiere subir impuestos, nosotros bajarlos; él quiere hacer política en función de los territorios; nosotros en función de las personas; él quiere atacar la libertad educativa, nosotros garantizarla".

Asegura que no participará en "ninguna cacería" como la que, a su juicio, ha tratado de llevar a cabo la izquierda madrileña en su contra, aunque matiza que hay que investigar "qué ha fallado en Avalmadrid para que haya más de ciento ochenta operaciones que el Banco de España considera inadecuadas". La conversación, sin embargo, empieza por otra cuestión candente en la que tiene mucho que decir, la crisis desatada de nuevo en su partido, Ciudadanos, que el 15 de marzo celebra su V Congreso extraordinario para comenzar la era posterior a Albert Rivera.

Usted forma parte de la Gestora de Ciudadanos, que ha cesado discrecionalmente a Ignacio Prendes, ex vicepresidente del Congreso, como portavoz en Asturias, algo que ha provocado la respuesta airada del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, quien ha renunciado a su cargo orgánico. ¿Era necesario?

Forma parte de la gestión ordinaria del partido y de la toma de decisiones obligada de la Gestora. Hemos considerado que queríamos al frente de portavocías a personas que ostentaran todavía su cargo institucional. En el caso de Ignacio Prendes no lo tenía.

Han sido nombradas para portavocías autonómicas otras personas como Joan Mesquida, en Baleares, o Beatriz Pino, en Galicia que al igual que Prendes perdieron su escaño el 10-N. Algo que por otra parte le ocurrió a cuarenta y siete personas, como es notorio.

Pensamos que son las personas que en esta etapa de transición hacia nuestro congreso mejor lo pueden hacer al frente de sus comités. No creo que haya que darle mayor importancia. Todos los que formamos parte de Ciudadanos, incluidos Prendes e Igea, no estamos aquí por el sillón, y creo que lo hemos demostrado. Estamos aquí porque creemos en un proyecto de centro liberal fuerte para nuestro país. Nunca nos han preocupado los sillones y orgánicamente tampoco. En esa línea yo, al menos, voy a seguir.

¿Por qué Ignacio Prendes no es idóneo para ser portavoz en Asturias?

Ignacio Prendes es una persona fantástica, y yo tengo muy buena relación con él, pero la Gestora ha decidido apostar por otros perfiles. Ha habido muchos cambios en toda España, con vacantes que había que cubrir, pero no con la voluntad de hacer de menos a nadie ni de sembrar recelos. Yo no creo en las baronías, ni en que haya afiliados con más derechos que otros, tengas un cargo ejecutivo o no lo tengas. Ni Igea, ni Marín [Juan], ni yo ni nadie tenemos que tener más derechos o prebendas que el resto de militantes.

Usted ya ha descartado que vaya a presentarse pero me imagino que le gustaría estar en la nueva Ejecutiva que configure Inés Arrimadas.

Yo votaré por ella, porque es la mejor candidata para presidir el partido. Desde que me afilié hace cinco años solo he tenido una vocación, que es ayudar. Primero cuando no estábamos en las instituciones y ahora que sí estamos. Cuente conmigo o no, la apoyaré.

Rivera dijo el día que dimitió que en ese V Congreso de Ciudadanos habría que trazar "un nuevo rumbo". ¿Cómo hay que hacerlo?

Honestamente creo que de nada sirve mirar al pasado. Aunque pudieras identificar nítidamente los errores nada te garantiza que vayas a mejorar las cosas. Tenemos que mantener los valores que nos han traído hasta aquí, como la defensa de la Constitución, el combate contra los nacionalismos o la lucha por la libertad, pero haciendo un partido que sea útil. Pese a la gran polarización, en España sigue habiendo una mayoría de ciudadanos moderados.

Ignacio Aguado con Mariano Alonso, en un momento de la entrevista. | David Alonso.

¿Por qué es malo ser un partido bisagra?

Tenemos que ser un partido útil…

Las bisagras son útiles.

Sí [sonríe] pero tienen un componente como de sumisión, a la puerta. Parece que estás dependiendo de lo que quiera hacer el partido mayoritario. Yo no acepto ese papel, quiero negociar de igual a igual, pero sin sectarismos. Esa mayoría moderada de la que le hablo quiere que hablemos de nuestro sistema educativo, de cómo pasamos a un modelo meramente memorístico a uno de habilidades, hay también una gran parte de la población que quiere que hablemos de pensiones. No de subirle cuatro perras a los pensionistas para cubrir el expediente, sino de cómo reformamos íntegramente el sistema para garantizar viabilidad más allá de cinco o diez años. También hay una necesidad imperiosa de modificar la Ley electoral, para evitar estar siempre chantajeados y extorsionados por nacionalistas e independentistas, partidos que no creen en España.

28-A ¿Una oportunidad perdida?

En abril, el PSOE y Ciudadanos sumaban 180 holgados escaños. ¿Era peor haber llegado a un acuerdo que tener a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros?

Nosotros llegamos a las elecciones del 28 de abril con una promesa. Y nos gusta cumplir las promesas, llámeme loco. Aunque es verdad que no está de moda, ahí tenemos a Sánchez, o a Pablo Iglesias, que en apenas cuarenta y ocho horas [la entrevista se realiza el pasado jueves] ha traicionado dos veces a sus votantes. Primero aceptando a Tezanos [José Felix] al frente del CIS, cuando le criticaba hace una semana, ha tenido que aceptar a Dolores Delgado como futura Fiscal General del Estado, cuando la ha puesto a escurrir en los medios de comunicación. Quien quiera comprarle la mercancía a Podemos y a Sánchez está en su derecho. Nosotros hemos intentado siempre ser coherentes.

Sánchez no quería llegar a un acuerdo con nosotros, y nos lo confesó tanto en púbico como en privado. Nos dijo que su socio preferente era Podemos. A pesar de todo ello, en una situación de bloqueo porque PSOE y Podemos no se habían puesto de acuerdo, nosotros fuimos responsables e hicimos una propuesta en firme a Sánchez con tres condiciones bastante sensatas: un Gobierno en Navarra que fuera constitucionalista; que no se subieran impuestos a la clase media y que se pusiera en marcha de nuevo el requerimiento para el 155 en Cataluña.

Ignacio Aguado, en el patio de la sede de la vicepresidencia. | David Alonso.

Pero después del 10-N Inés Arrimadas ha tendido la mano, se ha reunido con él y le ha planteado la llamada "vía 221" sin poner ninguna de esas exigencias sobre la mesa.

Se ha ofrecido lo que en ese momento considerábamos que era mejor para España. Pero los hechos de Sánchez demuestran lo que él quería hacer desde el inicio. En cuarenta y ocho horas ha sido capaz de ponerse de acuerdo con Podemos, y ha tenido secuestrado a un país prácticamente seis meses por principios meramente tácticos y electoralistas. Y ahora lo que tenemos es un gobierno secuestrado por ERC, sustentado en Bildu, con un vicepresidente abiertamente comunista que dice que en España hay presos políticos y que se emociona cuando pegan a policías nacionales.

Un ministro de Consumo [Alberto Garzón] comunista, para Consumo, que dice que su referente es Fidel Castro y Cuba. Me preocupa, como español, que todo esto nos termine narcotizando. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Que sea ministro Josu Ternera? ¿Sería extraño que nombrasen a una ministra de Bildu? Da pavor, pero no me extrañaría que Sánchez, en un momento dado, nombrase a una persona de Bildu para un cargo de Gobierno. Es el siguiente paso natural, en este camino que ha emprendido.

El peso político de Podemos en el Gobierno es muy reducido. Usted ha negociado un gobierno y sabe qué carteras tienen peso y cuáles no. Fíjese que Iglesias no es ni siquiera, como usted en la Comunidad de Madrid, vicepresidente primero.

No lo creo, tiene ministerios potentes. En los que pueden hacer daño a la economía.

Trabajo sin la Seguridad Social, Consumo sin Sanidad, Universidades sin Ciencia ni Educación…

Políticas intervencionistas en materia de consumo pueden hacer muchas. Y eso puede dañar mucho al comercio y por lo tanto a la economía.

Ignacio Aguado, en su despacho. | David Alonso.

En un gobierno como el de España, o el de la Comunidad de Madrid, ¿es razonable que se siente en el mismo una pareja?

Debería ser un elemento como mucho accesorio. Mi pregunta es hasta qué punto una relación sentimental te puede llevar a ocupar un cargo por el hecho de ser pareja de. Y ahí están los datos y las experiencias laborales y personales de cada uno. Que juzguen los españoles.

Madrid y el World Mobile

¿Qué posibilidades de éxito tienen en su apuesta por llevar el World Mobile Congress a Madrid?

Nos costa que los empresarios y los promotores del World Mobile están preocupados, y es normal. Están preocupados por Ada Colau, por la situación de Cataluña, porque al fin y al cabo están escuchando, día sí y día también, propuestas aldeanas de Ada Colau como la de romper el puente aéreo de Madrid-Barcelona, ocurrencias contrarias a que Barcelona sea la gran urbe cosmopolita y moderna que fue. Los empresarios buscan estabilidad y posibilidades. Si el World Mobile se va de Barcelona tienen las puertas abiertas de Madrid.

Se critica a Madrid hablando incluso de "dumping fiscal". Se dice que como comunidad rica tiene la obligación moral de contribuir más a la solidaridad interterritorial. Hay otras comunidades con problemas estructurales de despoblación o infraestructuras, algunas incluso limítrofes.

Desde el punto de vista fiscal Madrid es la comunidad más solidaria de España. La que más dinero aporta. Y lo hacemos encantados. Es cierto que hay asimetrías, pero si queremos acabar con ellas no es cuestión de atacar al que lo hace bien. Sino, seguramente, de empezar a imitar al que lo hace bien. Si en Madrid va bien bajar impuestos por qué no la imitamos, en lugar de atacarla. Andalucía, con el cambio de Gobierno, está caminando en nuestra senda: ha eliminado el Impuesto de Sucesiones y está bajando impuestos, ahí están los datos, creciendo en comparación con la legislatura pasada. A lo mejor, en vez de pactar con nacionalistas, hay que atender a comunidades como Extremadura para paliar su déficit en infraestructuras. Parece que el Gobierno Sánchez castiga a quienes no rompen la Constitución y son leales al proyecto común.

Nombrado el nuevo Gobierno, Ayuso y usted ya saben que seguirán teniendo que pelear la financiación con María Jesús Montero, que sigue en Hacienda.

Sánchez está obsesionado con Madrid. Porque es un modelo que contrasta con sus planteamientos. Lo hacemos mejor, con los datos en la mano, que sus recetas intervencionistas y socialistas.

Su Gobierno, como otros de PP y Ciudadanos, depende parlamentariamente de Vox. Estos días, con motivo de la negociación de los presupuestos en Murcia [la entrevista se realiza horas antes de que se cerrase el acuerdo presupuestario en esa región entre PP, Ciudadanos y Vox] se está hablando mucho del Pin Parental.

Ya hemos expresado nuestra posición, cuando se produjo la negociación de gobierno aquí. No vamos a aceptar el Pin Parental en un sistema educativo que está reglado. En la negociación presupuestaria tendremos que hablar de lo que nos une. Si Vox decide irse al extremo opuesto estará apostando por romper y bloquear el presupuesto. Si quieren hablar de eliminar burocracia, eliminar gasto o bajar impuestos pues tendremos una vía de diálogo. Si lo que quieren es recortar en inversión para acabar con la violencia machista, si quieren reducir o recortar derechos civiles en favor de colectivos civiles o minorías LGTBI pues nos tendrán en contra. En Ciudadanos somos muy previsibles.

¿Qué le parece que el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se abriese a una negociación para el reparto del CGPJ?

Vienes de decir que no vas a pactar nada con el PSOE y a la primera de cambio te pones a repartirte jueces con ellos. Yo creo que sus votantes se habrán quedado un poco asombrados.

¿Qué le pareció el gesto de Ayuso en la final de la Supercopa en Arabia Saudí?

Me pareció bien. Cuando eres liberal y crees en la libertad tienen que hacerlo de puertas adentro, en tu comunidad, y también de puertas para afuera. Creo que así se proyecta una imagen de libertad a millones de mujeres que viven allí oprimidas.

¿Le agradaría ver algún día a una ex presidenta de la Comunidad de Madrid en un reality televisivo?

[Amplia sonrisa] No me importaría, sería gracioso. Sería explorar nuevas formas de comunicar para políticos, que están en su perfecto derecho de hacerlo. Yo, si hay alguna ex presidenta que va a un reality, seguramente lo vea.