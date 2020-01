Trapero echa balones fuera sobre los planes golpistas del Gobierno de Puigdemont: "Yo no tenía ni idea"

José Luis Trapero sigue echando balones fuera respecto a su conocimiento como mayor de los Mossos d'Esquadra de los planes golpistas del Gobierno de Carles Puigdemont. El fiscal, Miguel Ángel Carballo, continúa el interrogatorio a Trapero sobre los incidentes del 20-S y el golpe del 1-O en el juicio que se celebra desde ayer en la Audiencia Nacional contra la excúpula de los Mossos.

"¿No era consciente de los planes estratégicos del Gobierno catalán para encontrarse en un escenario de competencias plenas?", preguntaba el fiscal, tras recordar un correo electrónico en el que se hacía referencia a una reunión en la que se hablaba de un "escenario futuro con competencias plenas". "De los posicionamientos estratégicos del Gobierno no tengo ni idea porque nadie me los ha comunicado", señalaba Trapero.

El fiscal también aludía a otro informe que subrayaba las actividades previstas por el Gobierno de Puigdemont para el 1-O, que según Carballo no eran conocidas públicamente. "Usted tenía una información privilegiada sobre la tramitación legislativa que iba a llevar a cabo la Generalidad".

"Suponer que me leía todos los informes que me remitían es mucho suponer, uno no tiene capacidad de leer todo lo que recibe en el correo. El comisario de Información hace una síntesis, no sé responder esa información de dónde la obtuvieron, él podrá darle referencias sobre esa información, y lo que hicieran con ella es responsable la comisaría", contestaba Trapero.

También insistía en que la orden de no intervenir el 20-S era para evitar más disturbios: "Una actuación policial que hubiera sido desmedida, o que hubiera tenido una consecuencia grave, con ese ambiente social que había, hubiera sido muy difícil de gestionar".

A continuación, la Fiscalía preguntaba a Trapero por las diligencias abiertas por los Mossos tras el 20-S y por qué se realizaron dos atestados distintos. El fiscal Carballo consideraba que existía "una motivación extraña" en el segundo atestado, ya que en el primero se calificaban los hechos como robo con fuerza y daños y el segundo se hace una vez que se conoce que la Guardia Civil ha abierto investigación por sedición.

"¿No motivó el procedimiento de la Audiencia Nacional que ustedes hiciesen un informe teniendo en cuenta una posible imputación?", preguntaba el fiscal Trapero contestaba que a eso deberán responder los que hicieron esos informes. "El comisario de Información venía de estar de viaje y hace ese correo sin saber de lo que se estaba hablando, no sabía que habíamos hecho ya unas diligencias ampliatorias. Eso es lo que él me dijo".

"Yo no puedo hacerme responsable de lo que no he hecho yo, cuando tengan aquí a los responsables de la Comisaría General de Información, ellos podrán contestar", insistía Trapero.