Un dirigente separatista: O se acepta un Estado catalán que mate o "siempre seremos españoles; qué desgracia"

Nueva "aportación" del llamado Milosevic catalán a las ciencias políticas. Santiago Espot, el presidente de Catalunya Acció conocido por acosar y delatar a quienes hablan español y por organizar pitadas al himno nacional y al Rey, ha vuelto a dar muestras del carácter intolerante y violento de un sector del independentismo con un vídeo en el que tras afirmar que todos los Estados matan y son violentos afirma que un hipotético Estado catalán "también podría matar por defenderse". Acto seguido se pregunta: "¿Estamos preparados para aceptar esta realidad? Si no es así, siempre seremos españoles; qué desgracia".

"Volem ser un estat?" "Els estats maten si ho considen necessari". No ho oblidem. pic.twitter.com/idKYpMHdXt — Santiago Espot (@santiagoespot) January 19, 2020

Espot, cuya última "hazaña" consistió en acosar junto a un grupo de intolerantes al director de un centro médico porque una doctora había atendido en español a una paciente, ha colgado en Twitter un vídeo sobre la concepción del Estado del separatismo violento que arranca con estas palabras: "Decimos que queremos ser un Estado, pero ¿sabemos verdaderamente lo que eso significa? Porque hay que reconocer que los Estados, sea el que sea, no tienen buena prensa. Los Estados controlan, persiguen, pegan, multan, juzgan con dureza, encarcelan e incluso matan si lo consideran necesario. Lo hace el más rico y lo hace el más pobre. El que teóricamente es más democrático y el que no lo es tanto. En eso no hay muchas diferencias entre ellos".

Mentalidad de "resistentes"

Espot continúa con su soflama en un tono que pretende ser pedagógico: "Los Estados no son amables porque no pueden serlo, porque son el poder con mayúsculas y no están dispuestos a cederlo a nadie. Pero desgraciadamente los catalanes desconocemos ahora mismo lo que realmente significa el poder. Como no lo tenemos nos pasamos la vida combatiéndolo en lugar de asaltarlo, que es lo que tendríamos que hacer. Nuestra mentalidad es la del resistente y no la del gobernante. Y hay que cambiarla si queremos llegar al éxito".

Para rematar la arenga, Espot concluye: "Fundar un estado catalán quiere decir aceptar que este estado también puede hacer lo que harán los otros porque no existen los estados pacifistas; el nuestro también podría matar por defenderse. ¿Estamos preparados para aceptar esta realidad? Si no es así, siempre seremos españoles: qué desgracia".