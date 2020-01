PP y Vox denuncian "indultos encubiertos" a los golpistas catalanes y alertan: "Después serán los presos etarras"

Tras las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, avalando una rebaja de los delitos del procés, en el Partido Popular y en Vox coinciden en que estamos viendo como Pedro Sánchez "paga las facturas" de su investidura.

Desde el PP, su número dos, Teodoro García Egea, denunciaba también que lo que pretende Sánchez con estas cesiones a los separatistas es "aprobar los Presupuestos" para mantenerse como inquilino en La Moncloa. "Junqueras pidió a Sánchez medidas de gracia en una entrevista si quería Presupuestos, y Sánchez se ha puesto manos a la obra", ha explicado en una rueda de prensa en Génova.

A juicio de los populares, el Ejecutivo "ha puesto en marcha la ‘reforma Junqueras’ para devolverle el escaño que la Justicia le quitó". "Y no solo sacarles de la cárcel sino devolverles a la vida política", ha explicado Egea que ha retado al líder del PSOE a que "si quiere indultar a Junqueras, que no sea cobarde, utilice los medios habilitados que tiene pero no cambie el Código Penal".

Desde la dirección del PP explican también que estas cesiones no serán las únicas de Sánchez: "Mucho nos tememos que algo también estarán cediendo con esa modificación del Código Penal para que salgan cuanto antes los presos de la banda terrorista ETA", ha denunciado la número tres de Génova, Ana Beltrán, en una comparecencia en Pamplona.

Reforma del Código Penal

En esta misma línea, desde Vox acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de estar "pagando las facturas" de ERC a cambio de su apoyo a la investidura y la futura negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Los de Abascal advierten de que llevarán a cabo una "férrea oposición sin complejos", a la que invitan a sumarse también a PP y Cs, aunque sin ser partidarios de un frente común, según explican fuentes del partido.

La formación ha planteado una reforma del Código Penal en un sentido totalmente contrario a la pretensión del Ejecutivo, ya que reclaman que no se pueda indultar a los condenados por sedición y que el delito de rebelión no lleve aparejado obligatoriamente el uso de la violencia.

La secretaria general del grupo en el Congreso, Macarena Olona, califica de "excusas injustificadas" las declaraciones de la vicepresidenta, Carmen Calvo, que ha dicho que la reforma tiene por objetivo adecuar la legislación española a la europea. "Lo hacen para contentar a sus socios golpistas", ha denunciado en una rueda de prensa desde el Congreso donde ha alertado de que "todavía nos queda mucho por ver".

En este sentido ha advertido contra el posible cese del jefe de la Guardia Civil en Barcelona, Pedro Garrido, por su discurso durante el día de la patrona de este cuerpo. "Se está haciendo una rendición de las instituciones públicas al servicio de los intereses espurios y partidistas del Ejecutivo ilegítimo de Sánchez", ha criticado duramente Olona.