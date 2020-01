Vox denuncia que Twitter le impide publicar comentarios desde el martes

Vox ha denunciado a través de sus cargos en Twitter que esta red social le impide publicar comentarios desde hace 24 horas. Según explica el diputado Manuel Mariscal, todo se remonta al pasado sábado cuando desde la cuenta oficial del partido se contestó a un tuit de Adriana Lastra.

La socialista señaló, en referencia a los de Santiago Abascal, que "no soportan al colectivo LGTBI, no soportan el matrimonio entre personas del mismo sexo, no soportan la igualdad entre mujeres y hombres, no soportan que sus ideas retrógradas no sean las de toda la sociedad. Que no lo llamen libertad, es odio". Fue entonces cuando Vox contestó: "Lo que no soportamos es que os metáis en nuestra casa y nos digáis cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y menos aún que con dinero público promováis la pederastia".

Según Mariscal con lo de la pederastia se referían a "la aplicación de leyes y programas educativos, como el programa Skolae en Navarra", que, según ellos, "se traduce en que menores de edad acceden, sin conocimiento y consentimiento de los padres, a prácticas e información de contenido sexual".

El mismo sábado Twitter advirtió al partido de que está recibiendo denuncias contra su comentario, pero añade que hasta la fecha no pudieron identificar "ningún incumplimiento de las reglas ni de las leyes alemanas".

Ya este martes Twitter les informó de que restringían temporalmente algunas de las funciones de su cuenta por incumplir sus reglas relativas a la prohibición de las conductas que incitan al odio. "No se permite amenazar, acosar o fomentar la violencia contra otras personas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, orientación sexual, género, identidad de género, religión, edad, discapacidad o enfermedad".

Para poder recuperar la cuenta, la red social les insta a borrar el tuit en el que acusa al PSOE de promover la "pederastia". "No lo haremos. Somos un partido legalmente constituido, somos tercera fuerza política en España, representamos a más de 3,6 millones de votantes y, como nosotros, miles de ciudadanos españoles están sufriendo la censura en Twitter y en otras redes sociales. Y decimos basta", señala Manuel Mariscal en su cuenta de Twitter.