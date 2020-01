Homenaje a Goyo Ordóñez: Casado carga contra Urkullu por querer acercar a "200 etarras sin arrepentir"

Un 23 de enero de 1995, Gregorio Ordóñez fue asesinado por ETA mientras comía en el bar La Cepa de la Parte Vieja de San Sebastián junto a algunos compañeros de partido como María San Gil. Un cuarto de siglo después, la familia del concejal y numerosos miembros del PP le han rendido homenaje en un acto en el Palacio de Miramar de la ciudad vasca.

Junto a su viuda, Ana Iríbar, Pablo Casado y José María Aznar han inaugurado la exposición "Gregorio Ordoñez. La vida posible", organizada por su hermana Consuelo Ordónez con motivo del 25 aniversario del asesinato de ETA. Un acto al que también ha asistido el lendakari, Íñigo Urkullu.

"Los que no condenan su asesinato, no pueden ser interlocutores"

A su llegada, el líder del PP ha querido enviar un mensaje al lendakari: "Ahora que se negocia en tantas mesas con el PNV, creo que el lendakari no debe proponer al Gobierno el acercamiento de 200 presos etarras que aún no se han arrepentido y no han pedido perdón a las víctimas, cuando entre ellos estaría el asesino de Gregorio Ordoñez". Casado también ha querido reivindicar que "los que no condenan su asesinato, no pueden ser interlocutores políticos".

Por su parte, Aznar ha querido destacar que "Ordónez iba a ser alcalde de San Sebastián y le asesinaron por sus ideas y por creer en la libertad". "Hoy, las convicciones de Gregorio siguen más vigentes que nunca y hay que reivindicarlas". "Que la vida de Gregorio nos sirva de faro para afrontar las cuestiones difíciles en las cuales se juegan la vida, la libertad o el destino de los países y naciones".

En las redes sociales, los populares también han querido recordar en esta fecha tan señalada al que fuera su concejal. "Hoy hace 25 años ETA asesinó a nuestro compañero Gregorio Ordóñez, un político valiente, una persona extraordinaria", ha asegurado Casado, que ha añadido que "por su memoria y la de todas las víctimas del terrorismo" el PP seguirá defendiendo "la razón por la que les arrebataron la vida: la España de la libertad".

Desde la cuenta oficial del PP también han compartido unas imágenes de Ordónez en las aseguraba que "el problema de ETA se soluciona cuando el último asesino esté en la cárcel. Lo demás, son tonterías".

Cs se suma al homenaje

Desde otros partidos como Ciudadanos, su líder, Inés Arrimadas, también ha querido recordar la figura del concejal asesinado por ETA. "Mi recuerdo a este político valiente, cuya defensa de la libertad le costó la vida. Siempre será un referente y un ejemplo para los demócratas. Memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo".