Las 14 horas en España de la vicepresidenta de Venezuela pese a que tiene prohibida la entrada

El pasado domingo, un pequeño avión Dassault Falcon 900LX despegó del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas, la capital de Venezuela. Los registros aéreos indican que tras solicitar el correspondiente permiso alzó el vuelo a las 5.12 hora local. A bordo del aparato iban importantes dirigentes del régimen de Nicolás Maduro, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Turismo, Félix Plasencia, entre otros.

Los mismos registros internacionales indican que el avión se mantuvo en el aire durante 8 horas y 59 minutos, tiempo en el que recibió permiso para aterrizar en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez de la capital de España y realizó la citada operación. A las 00.12 hora española del lunes quedó fijada en el registro su llegada a la instalación aeroportuaria. Pocos minutos después bajaba del mismo algunos de sus ocupantes.

El ministro de Turismo, Félix Plasencia, tenía programada una visita a España de varios días para promocionar a su país en FITUR, la feria del Turismo que se celebra en Madrid estos días y que es una de las más importantes del sector. Pese a que no estaba en la agenda pública de ninguno de los dos, el ministro de Maduro también se reunió con el ministro José Luis Ábalos en la sede del Ministerio de Transportes, pese a que España reconoce al gobierno interino de Juan Guaidó.

Lo que no se sabe es qué hicieron durante las siguientes horas el resto de los ocupantes de la avión, especialmente la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, que se encuentra en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea y, por tanto, tiene vetada la entrada a territorio europeo, lo que incluye a España. Se desconoce si bajó del avión e incumplió la prohibición, o si se mantuvo en el área internacional del aeropuerto y aprovechó la ocasión para tener algún encuentro político.

No obstante, según ha podido confirmar Vozpopuli, Delcy no abandonó el avión sino que fue el propio Ábalos el que de madrugada se reunió con la dirigente del régimen de Maduro en el interior de la aeronave donde permaneció alrededor de una hora y media. Cuando el avión aterrizó y se dirigió a la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Barajas, José Luis Ábalos ya estaba allí esperándola, según las fuentes consultadas por el citado diario.

Algunos dirigentes políticos, que tenían constancia de los rumores sobre la presencia de la número dos de Maduro en nuestro país, no dudaron en recordar que no podía pisar suelo español. "Delcy Rodríguez está sancionada desde junio 2018 con congelación de sus activos y prohibición de entrada en territorio UE. Gobierno, autoridades, Guardia Civil y Policía están encargados de hacerlo efectivo. Delcy NO puede entrar en España", tuiteaba la exeurodiputada Beatriz Becerra.

Delcy Rodríguez #Venezuela está sancionada desde junio 2018 con congelación de sus activos y prohibición de entrada en territorio #UE

Gobierno, autoridades y #FCSE @guardiacivil @policia están encargados de hacerlo efectivo. Delcy NO puede entrar en España.

No, a #Fitur tampoco. pic.twitter.com/E3arPfmydi — Beatriz Becerra (@beatrizbecerrab) January 22, 2020

El avión permaneció durante 14 horas y media en suelo español, tiempo suficiente para que la número dos del Régimen pudiese abandonar la aeronave si así lo hubiese querido. Los registros de vuelo internacionales indican que a las 14.42 hora española del lunes volvió a despegar, esta vez con rumbo al aeropuerto Ataturk de Estambul, donde aterrizó a las 20.21 hora local. Allí tuvo el martes un encuentro con su homólogo turco Fuat Oktay.

La vicepresidenta venezolana y el ministro de Turismo utilizaron para este viaje uno de los aviones de la empresa turca Ak Havacilik, que tiene su base en el aeropuerto principal de la capital turca, y que se dedica al transporte VIP. Una empresa con la que trabajan de forma frecuente. No en vano, el mismo avión utilizado en este viaje, con matrícula TC-AKE, ya fue utilizado por altos cargos del Régimen venezolano para ir a Argentina a la toma de posesión del populista Alberto Fernández.