Ábalos mintió: rectifica su versión sobre el encuentro 'informal' en el que vio "pero no se reunió" con Delcy Rodríguez

La polémica ha subido de categoría al atrapar al ministro de Fomento en su propia mentira. Después de haber negado su entorno la información del diario Vozpopuli según la cual el ministro José Luis Ábalos habría mantenido un encuentro con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez –quien tiene prohibida su entrada en el territorio de la UE–, de madrugada en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, este viernes ha llegado la rectificación. Fuentes del Ministerio de Fomento habían asegurado este jueves que no hubo "ni reunión ni nada" con la vicepresidenta venezolana, pero hoy la rectificación evidencia la mentira inicial del ministro.

Ábalos sí estuvo en el aeropuerto de madrugada en la noche pero "no se reunió con ella". Según su entorno, Ábalos "fue el aeropuerto a recibir al ministro de Turismo, con el que tiene una relación de amistad desde hace años y viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta Delcy Rodríguez". Y añaden estas fuentes: "Ábalos no tuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana" pero no aclaran si lo hubo de manera 'informal' y si esto explicaría que la visita al avión para recibir al ministro durara más de hora y media según las informaciones publicadas que no confirman en Fomento.

Desde el Ministerio se limitan a destacar esa cercana relación de Ábalos con el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, que es español y llegó a Madrid al frente de la delegación venezolana a la feria internacional de Turismo, Fitur. Pero en esta nueva versión no explican la razón de ser de ese encuentro de madrugada cuando el ministro de Fomento tenía ya agendada una reunión con Plasencia precisamente al día siguiente en el Ministerio. Un punto sobre el que nada dicen desde el departamento de Ábalos. Secretismo que ya deslizó el propio titular de la cartera de Fomento, José Luis Ábalos, en un acto de partido este jueves por la noche en Córdoba.

El también secretario de Organización socialista se burló de las informaciones, sin desmentirlas. "Que si me reúno con uno de Venezuela o no... importantísimo, ¿eh? Temas fundamentales para la sociedad. No vamos a entrar en eso", dijo siguiendo la estela de "hoy no toca" marcada horas antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Apenas unas horas después, este mismo viernes toca la rectificación que evidencia la mentira del ministro de Fomento, hombre fuerte de Pedro Sánchez.