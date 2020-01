Emma Buj: "Teruel Existe ha copiado lo peor de los partidos nacionalistas"

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha valorado la irrupción de Teruel Existe en el panorama político. Lo primero que ha aclarado es que "cuando te dicen que Teruel ya tiene un diputado les contesto que Teruel tiene 3 diputados como ha tenido toda la democracia". La alcaldesa ha opinado que "no se debería permitir que el nombre de una provincia se utilice políticamente" porque "Teruel somos todos, tengamos la idea política que tengamos". Para la alcaldesa, usar el nombre de Teruel "es una forma de patrimonializar el nombre de la provincia".

La llegada de Teruel Existe, ha dicho, ha supuesto la polarización de la población. "Con este tema fue la mitad de la población a favor y la mitad en contra" sin llegar, ha matizado, "a dejarse de hablar, esto no es Cataluña". En este sentido, ha asegurado que "el nacionalismo divide hasta cuando es de provincias" y "Teruel Existe al pasar a la política ha copiado lo peor de los partidos nacionalistas que se presentan para hablar sólo de qué hay de lo mío". Pero con "el agravante" de "apoyar a un señor que es un mentiroso compulsivo, de un partido como el PSOE que históricamente ha engañado a la provincia de Teruel".

Emma Buj ha recordado que "Zapatero se presentó a las elecciones en 2004 diciendo que llevaría el AVE por Teruel pese a los informes que decían que no era posible" y "cuando ganó las elecciones a los pocos meses dijo que llevarlo por Teruel no era posible". La alcaldesa ha querido apuntar que "si hay un partido que ha cumplido con la provincia de Teruel, ha sido el PP", y ha puesto como ejemplos "la llegada de la autovía con Aznar o las obras en el ferrocarril entre Valencia y Teruel que dejó presupuestadas Rajoy". Buj ha indicado que "obviamente no es suficiente, pero el PP es el único que ha cumplido en el BOE".

En este punto ha querido reconocer la labor realizada por el turolense Manuel Pizarro "que siempre ha trabajado por su tierra con una discreción absoluta". De hecho, "la primera vez que vinieron fondos europeos él tuvo mucho que ver".

Antes de despedirse ha dicho que estará muy atenta a ver qué hace a partir de ahora Teruel Existe en el Congreso de los Diputados porque "va a ser una legislatura complicada y muchas votaciones saldrán por un voto" y habrá un momento que ya no se hablen de infraestructuras sino que "tenga que votar sobre cuestiones con carga de ideología". Por ahora, "muchos turolenses no quieren este gobierno, incluso muchos de los que votaron a Teruel Existe".