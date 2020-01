Felipe González reconoce a Guaidó como único "presidente legítimo" mientras ZP aplaude que Sánchez no le reciba

El desplante del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, cuya legitimidad reconoció formalmente el Ejecutivo hace un año, ha motivado este viernes un pronunciamiento formal y por escrito del expresidente del Gobierno, Felipe González. En un comunicado oficial, el exlíder socialista hace constar su malestar por el desprecio de Pedro Sánchez afirmando lo siguiente: "Considero a Juan Guaidó presidente de la Asamblea de Venezuela, presidente Encargado de la República, reconocido por las principales democracias de Unión Europea, de América Latina y del Norte como EEUU o Canadá".

En un texto difundido por su entorno, González deja claro su aviso a navegantes: "Guaidó es el único representante legitimado democráticamente, de acuerdo con la Constitución de Venezuela, gerente al poder fáctico representado por la tiranía de Maduro y sus apoyos espurios de la llamada Asamblea Constituyente, del Tribunal Supremo o de la Cúpula militar".

El extótem socialista deja entrever su enfado, además, con el Gobierno español, cuyas relaciones se evidencian este viernes en el encuentro ‘informal’ del ministro de Fomento Ábalos con la número dos de Maduro: "A Maduro hay que creerlo cuando dice que nunca más convocará elecciones para perderlas. Por eso controla el Consejo Nacional Electoral y los poderes citados. La democracia en Venezuela ha desaparecido y ha sido sustituida por una dictadura tiránica que ha convertido a la República en un estado fallido. Asimismo se lo he reiterado a Juan Guaidó con el que me mantengo en comunicación".

ZP: "Sánchez acierta"

Un comunicado que se publicó apenas unas horas después de que su sucesor socialista en la presidencia del Gobienro, José Luis Rodríguez Zapatero, aplaudiera en la cadena SER el deprecio de Pedro Sánchez negándose a recibir a Guaidó: "No se equivoca, acierta en no recibir a Guaidó" pese a que nuestros vecinos europeos, como el francés Emanuel Macron, le recibirá este mismo sábado. Según Zapatero, cuyo papel de mediador en Venezuela ha motivado la crítica constante de González, "hay mucha desinformación" sobre Venezuela, "está al 90% sesgada, créame".

Y ha lamentado "la situación que se ha creado" con el reconocimiento a Guaidó a nivel internacional y con la imposición de sanciones: "Imponer sanciones para que un pueblo sufra y no apelar al diálogo entre dos sectores de la sociedad es un error".

Sánchez calla y se blinda en Ifema

Un enfrentamiento dialéctico entre los dos expresidentes del Gobierno socialista ante el que parece no tener nada que decir quien lo motiva. Su sucesor, Pedro Sánchez, se haya inmerso en un clamoroso silencio al que este viernes se ha añadido el nuevo blindaje ante los periodistas en recinto ferial Ifema. En su visita a la Feria Internacional del Turismo (Fitur), los periodistas no sólo no han podido preguntar al presidente del Gobierno sino que ni siquiera han podido acompañarle en su visita por el recorrido de la feria dada la prohibición de acercarse impuesta por el personal de seguridad de Moncloa.