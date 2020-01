El Consejo General de Ciudadanos respalda el modelo organizativo de Arrimadas frente al de Igea

"Un buen resultado, con ese abrumador apoyo a la ponencia de estatutos". La portavoz de la Gestora de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, no ocultaba este sábado su satisfacción por el resultado del Consejo General del partido naranja celebrado en Madrid, que por 105 votos a favor y apenas uno en contra y una abstención tumbaba una enmienda de devolución a la ponencia de estatutos, presentada por el ex diputado por Baleares Fernando Navarro.

Así, el máximo órgano entre congresos daba un claro respaldo al modelo organizativo de Inés Arrimadas, heredado de Albert Rivera, en el que los militantes no pueden elegir a sus direcciones autonómicas. Es lo que reclama el cabecilla del sector crítico, Francisco Igea, quien pide una estructura "más participativa" mientras que Arrimadas y el sector riverista desprecian su modelo por ser, dicen, de "baronías" y retan al vicepresidente de Castilla y León a ser "valiente" y presentar su candidatura a la presidencia del partido.

La ponencia de estatutos pasa así un corte, pero el texto definitivo tendrá que ser aprobado en el V Congreso extraordinario que tendrá lugar el 15 de marzo en un lugar aún por determinar. En cuanto a la ponencia de estrategia política (el ideario no queda sujeto a discusión en esta ocasión, como sí ocurrió en el IV Congreso celebrado en 2017) se aprobaba por asentimiento. Un texto en el que no se hace mención al veto al PSOE con el que Rivera concurrió a las elecciones de abril de 2019, tras aprobarlo unánimemente la Ejecutiva Nacional en febrero de ese año.

La Gestora vuelve a retar a Igea

Preguntada por Igea, Melisa Rodríguez afirmaba que "cada uno tiene que ser consecuente con lo que dice", animando así, en línea con lo manifestado esta misma semana por el número dos de la Gestora, José Manuel Villegas, al vicepresidente castellano y leonés a entrar en la batalla por el liderazgo. Las primarias en las que se elegirá al sucesor de Rivera tendrán lugar antes del conclave de marzo. Para concurrir a las mismas no es necesario presentar avales pero sí un equipo para la Ejecutiva, especificando quién ocuparía la secretaría general.

A veces el problema no es el piloto, a veces es el coche. Tenemos una buena conductora, pero es hora de cambiar de coche. Necesitamos un coche con frenos, el motor de la participación y la carrocería aerodinámica del debate #CsEresTu pic.twitter.com/bmvqClAG5X — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 25, 2020

Igea de momento insiste en que Arrimadas es la persona "idónea" para liderar el partido pero no descarta presentarse si finalmente el modelo de partido no es de su agrado. Este mismo sábado, para hacer frente a las acusaciones del aparato, lanzaba un hashtag o etiqueta en las redes sociales llamado #CsEresTu. Además, en un irónico mensaje en su perfil de Twitter, afirmaba que "a veces el problema no es el piloto, a veces es el coche. Tenemos una buena conductora, pero es hora de cambiar de coche. Necesitamos un coche con frenos, el motor de la participación y la carrocería aerodinámica del debate.

El valor, decía Churchill, es la principal virtud del ser humano. Es la que sustenta a todas las demás. Sin él es imposible ser leal, ser honesto o generoso.El valor es defender aquello que crees aunque te genere problemas. #CsEresTu https://t.co/a6l6NK9eA7 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 25, 2020

El año pasado, cuando era un diputado raso en el Congreso por Valladolid, decidió desafiar a la cúpula del partido concurriendo a las primarias en su autonomía contra Silvia Clemente, la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León que abandonó al PP tras ser fichada por Rivera y Villegas. Después de la corrección de un pucherazo que había dado la victoria a Clemente en un primer momento, Igea termino imponiéndose, convirtiéndose en el primer dirigente que le doblaba un pulso a Rivera en trece años al frente del partido.