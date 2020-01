Los golpistas presos preparan su "show" en el Parlament: "¿Nos podrán mirar a la cara?"

Mientras ERC y Junts per Catalunya (JxCat) discuten el futuro de Quim Torra, los seis exconsejeros presos por su participación en el golpe de Estado preparan el show parlamentario que protagonizarán el martes, cuando comparezcan en persona en la comisión del 155. ERC exige a JxCat que no ponga en riesgo las instituciones catalanas con su defensa numantina del acta de diputado del presidente de la Generalidad mientras valora que sean el secretario general de la cámara, Xavier Muro, quien decida si Torra puede seguir como diputado o no. A él iba dirigido el requerimiento de la Junta Electoral de Barcelona en la que se instaba a comunicar el nombre del sustituto de Torra, que sería Maria Senserrich.

De este modo, el presidente de la cámara, el republicano Roger Torrent, se parapetaría detrás del alto funcionario tras haber asegurado de cara a la galería que defendería la condición de diputado de Torra "hasta las últimas consecuencias".

Pero la atención del independentismo no sólo está centrada en el enésimo capítulo de la guerra entre republicanos y posconvergentes. La comparecencia el próximo martes en la comisión sobre el 155 de los seis exconsejeros presos puede ser el colofón de la convulsa legislatura autonómica. Los reos están envalentonados y esperan la ocasión no sólo para explicarse sino para ajustar cuentas con la oposición.

Ajuste de cuentas y miradas

El más aguerrido de todos es Oriol Junqueras, quien en declaraciones por escrito a la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio, ha manifestado que su principal interés es ver si le "aguantan la mirada" los diputados de Ciudadanos, PSC y PP que según él han justificado su encarcelamiento. Y lejos de mostrar la más mínima autocrítica por los groseros errores políticos que desembocaron en la proclamación de la república en el "Parlament", Junqueras considera que con aquel alzamiento se han ganado el derecho a volverlo a hacer. Además, asegura que "en cualquier Estado democrático Cataluña habría alcanzado la independencia y hoy estaríamos en la negociación de activos y pasivos".

Dolors Bassa, también de ERC y exconsejera de Trabajo, asegura en relación al artículo 155 que retrasó proyectos y pagos; Joaquim Forn, que ocupaba Interior, alega que fue uno de los episodios más graves de la historia de Cataluña; Raül Romeva, que ejercía el cargo de consejero de Exteriores, considera que su departamento fue el más afectado por la "obsesión" del Estado; y Jordi Turull, exportavoz, todavía insiste en que la declaración unilateral no fue un error porque el 155 iba a llegar igual.

Todos afirman que lo volverían a hacer y a pesar del mantra de Junqueras sobre si los diputados de la oposición les podrán aguantar la mirada (que también repite Dolors Bassa) aseguran que no guardan rencor.