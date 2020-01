Interior aclara que la Policía no decidió el vuelo que debía tomar Delcy Rodríguez

Los agentes de la Policía Nacional destinados en el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez no decidieron qué vuelo debía coger Delcy Rodríguez, durante la madrugada del pasado lunes 20 de enero, para continuar con el viaje que la llevaba, según los datos que se conocen, desde Caracas (Venezuela) hasta Estambul (Turquía), donde tenía previsto reunirse con el vicepresidente del país otomano, Fuat Oktay.

Fuentes del Ministerio del Interior han aclarado este lunes a Libertad Digital que los agentes que estaban de servicio en ese momento se limitaron a impedir que la número dos de Nicolás Maduro entrase en territorio nacional, para cumplir de este modo con las sanciones impuestas por la UE a los principales jerarcas del Régimen bolivariano, entre las que se encuentra la prohibición de entrar en los países que forman parte de la Unión.

Del mismo modo, han explicado que la número dos de Maduro estuvo acompañada durante toda la escala por agentes policiales, que la mantuvieron en todo momento en la zona de tránsito del aeropuerto –lo que no se considera técnicamente como territorio nacional–donde se encontraba también la sala VIP que empleó Delcy Rodríguez para tener un mejor descanso entre su llegada al aeropuerto y su posterior marcha.

Sobre el hecho de que Rodríguez bajase de su avión, hay divergencias de pareceres sobre si podía o no podía hacerlo. Mientras el Gobierno de España mantiene que la sanciones no implican que los jerarcas del Régimen bolivariano no puedan utilizar los aeropuertos españoles y europeos como tránsito entre dos destinos, expertos en derecho comunitario mantienen que las sanciones también impiden que estas personas puedan ir en tránsito.