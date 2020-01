Aznar recomienda a Casado "confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera"

En los últimos meses, las dos grandes preguntas que se han planteado en la sede del Partido Popular de la calle Génova 13 de Madrid han sido "cómo hacer oposición" y "cómo comportarse con Vox". Unas dudas a las que ha tratado de dar respuesta este martes José María Aznar.

Para ello, el expresidente del Gobierno ha recordado al exprimer ministro de Israel David Ben-Gurión. "En el 1939, Ben Gurión tuvo que tomar una decisión estratégica determinante, tenía que combatir a los británicos y también a los nazis", ¿cómo lo hizo? "Su solución fue combatir a uno como si el otro no existiera". "Pablo tiene que confrontar con el Gobierno como si Vox no existiera y con Vox como si el Gobierno no existiera, ésa es la clave", ha sentenciado Aznar.

Así lo ha explicado durante el coloquio titulado "España ante un cambio de Régimen" del Instituto Atlántico moderado por Florentino Portero que han protagonizado presidente y expresidente del PP ante un auditorio repleto en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid.

"En esta crisis del régimen constitucional de 1978, algunos callan, pero mi voz se va a oír", ha asegurado Aznar que ha precisado, eso sí, que "Pablo Casado es la voz que yo sigo hoy, él es mi jefe político, es más inteligente pero hereda un legado mucho peor. Yo recibí un centro derecha fragmentado, pero él ha recibido un mundo fragmentado".

Durante más de una hora, han compartido confidencias y Aznar ha advertido a su sucesor que "la fragmentación conduce inexorablemente a la derrota y la unión puede conducir razonablemente a la victoria", y le ha pedido una refundición del centroderecha en las siglas del Partido Popular.

"Moderación en el tono, no en fondo"

Casado se ha mostrado conforme con esta reflexión de Aznar y ha asegurado que el PP "no tiene que disfrazarse de nuevas formaciones políticas". A juicio del presidente de los populares lo que tienen que hacer es "reforzar nuestro programa" porque "son otros los que corean nuestros temas en karoke".

"Lo que tenemos que hacer es dar la batalla de las ideas, la moderación es en el tono no en el fondo. No hay cosa más radical que asumir los postulados fracasados que empobrezcan un país y que corten nuestras libertades. Ese apaciguamiento, además de cómplice, es letal", ha sentenciado.

Además de marcar el rumbo del futuro del PP, Casado y Aznar también han hecho una reflexión sobre lo que ha llevado a España a este momento. En una crítica velada a Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno ha asegurado que el crecimiento de formaciones como Vox y Ciudadanos tienen su origen en lo acontecido en Cataluña: "Las dos fuerzas políticas que emergen lo hacen por Cataluña y por defectos en algunas acciones que una parte del electorado ven como insuficientes, no suficientes o no representativas".

Y, ¿qué hay que hacer en Cataluña? Casado ha pedido a Sánchez que actúe ya si Torra se empeña en mantenerse como presidente de la Generalidad. "Tiene que cesarlo con la Constitución. ¿Lo va a hacer?", le ha preguntado al presidente del Gobierno.