La Policía condecora sólo a una parte de los agentes que se jugaron la vida en los disturbios de Barcelona

Durante algo más de un mes, entre octubre y noviembre de 2019, unos dos millares de agentes de la Policía Nacional se jugaron prácticamente la vida durante los graves disturbios que independentistas radicales llevaron a cabo en las calles del centro de Barcelona. Fueron días y noches en los que las barricadas y contenedores ardiendo se convirtieron en algo habitual, además de los salvajes ataques a los efectivos de las Fuerzas de Seguridad que intentaban mantener el orden.

Una parte de ellos, solo una parte, van a ser premiados por su actuación durante aquellos días. Se trata de 322 agentes de los dos millares que pasaron aquellos semanas por la Ciudad Condal. Las primeras de esas condecoraciones se han entregado este miércoles durante la celebración, en el Salón de Actos del Complejo Policial de Canillas en Madrid, del 196 aniversario de la fundación de este cuerpo policial, heredero de la antigua Policía General del Reino.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido el encargado de entregar en persona la Medalla de Plata (la segunda máxima distinción del cuerpo) al agente vigués Iván Álvarez Faginas, que fue herido de gravedad en la plaza Urquinaona al impactarle un adoquín en el casco de protección. Se han entregado también algunas de las siete medallas al Mérito Policial con distintivo rojo y una pequeña parte de las 315 medallas al Mérito Policial con distintivo blanco.

Esta entrega de condecoraciones no ha frenado el descontento que hay en buena parte de la Policía Nacional por el hecho de que no se haya premiado con algún tipo de gratificación a todos los agentes que estuvieron durante aquellas semanas a pie de calle en Barcelona. Y también porque el hecho de que se entreguen por el sistema de cupos haga que las reciban mandos que no salieron de las instalaciones policiales y no lleguen a agentes que aguantaron horas de disturbios.

De hecho, hasta tres sindicatos con representación en el Consejo del cuerpo han anunciado en las últimas horas que emprenderán acciones ante los tribunales de lo contencioso-administrativo por estar en desacuerdo con la concesión de tan pocas condecoraciones. Se trata de Jupol (Justicia Policial) -el sindicato mayoritario-, SUP (Sindicato Unificado de Policía) y CEP (Confederación Española de Policía).