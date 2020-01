Arrimadas advierte a los militantes de Cs que tendrán que elegir entre ella o el modelo de "baronías" de Igea

Aviso a navegantes. Inés Arrimadas estallaba definitivamente este jueves contra Francisco Igea, al que se refería como "este señor" en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid –la portavoz de Ciudadanos presentaba al vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado– y advertía a los militantes que para ella no hay dos debates separados sobre el modelo del partido y sobre el liderazgo del mismo, aunque sea así estatutariamente. El menú se sirve completo, con primero, segundo y postre, y al que no le guste (parecía decir) no podrá variarlo.

"Quiero dejarle muy claro a todos los compañeros militantes que si escuchan eso de 'va a ser Inés presidenta pero con este modelo de partido' que sepan que van a tener que elegir: o el modelo de partido con Igea al frente o el modelo de partido de ciudadanos libres e iguales, que es lo que yo quiero para España y es lo que quiero para mi partido, liderado por mi equipo y por mí" aseguraba Arrimadas ante un auditorio en el Hotel Palace con muchos dirigentes de Ciudadanos, como la vicepresidenta de Murcia Isabel Franco o el alcalde de Granada Luis Salvador, pero entre los que no se encontraba, como ya no puede sorprender a nadie, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.

Ines es libre de presentarse o no a liderar el partido. Sigo pensando que es la mejor. Sin embargo ni Ines ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas. Es el momento de las ideas https://t.co/YRDsoJKug8 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) January 30, 2020

Pese a ello, Igea no tardaba en contestar vía Twitter a Arrimadas, quien había vuelto a acusarle de pretender establecer un modelo de "baronías", asegurando incluso que "yo no vengo de Cataluña ahora para presidir un partido de 17 PSC, creo que es muy evidente". En su perfil, Igea usaba el nombre de pila de la sucesora in pectore de Albert Rivera, "Inés" para decir que "sigo pensando que es la mejor" al mismo tiempo que replicaba su advertencia a los militantes: "Ni Inés ni nadie puede exigir a los militantes que no aprueben una enmienda al congreso. No se puede convertir un debate de ideas en uno de personas".

¿De qué discuten?

Lo que Igea pretende es que las direcciones autonómicas sean elegidas por los militantes de cada comunidad, como ocurre en otras formaciones como el PP, el PSOE o Podemos. Rivera siempre presumió de que no fuera así, reforzando un modelo centralizado en la Ejecutiva Nacional que ahora Arrimadas convierte en condición sine qua non para presidir el partido naranja.

El pasado fin de semana, la propuesta de Igea, presentada por el exdiputado por Baleares Fernando Navarro, salió claramente derrotada en el Consejo General del partido, pero la ponencia comienza ahora a debatirse en las agrupaciones y será objeto de una enmienda del sector de Igea que, salvo sorpresa mayúscula, se debatirá en el V Congreso de Ciudadanos el 15 de marzo, a celebrar justo después de las primarias para la presidencia, a las que Arrimadas concurrirá y a las que podría hacerlo Igea, aunque aún no lo ha confirmado.

Igea presentará su propuesta este viernes en Barcelona y Arrimadas iniciará precisamente el domingo en la Ciudad Condal –allí donde nació Ciudadanos en 2006, aunque por entonces no estaban ni uno ni otro– una gira de presentación de su candidatura a los militantes. Huele a combate, pero no se podrá tomar como tal hasta que Igea no dé el paso definitivo de presentarse a las primarias. Para ello no necesita avales, y debe especificar cuál sería su equipo, concretando quién ocuparía la Secretaría General, como en breve debe hacer también Arrimadas.