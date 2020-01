Rahola, vencida y desarmada: "El mito de la unidad se ha destruido definitivamente"

El Mundo

"El PP lleva la usurpación de Torra a los tribunales". El editorial nos explica qué hizo ayer Torra con la no convocatoria de elecciones. "Quiere decir que el valido de Puigdemont piensa gobernar con unos socios de los que no se fía y con unos Presupuestos que no piensa ejecutar". "Además, se dispone a impulsar una pretendida negociación con el Gobierno que en ningún caso estará en condiciones de culminar". Brillante, lo calificó con ironía Felipe González, éxito garantizado.

Jorge Bustos tiene sus dudas sobre Cataluña Suma. "Sabemos que no es justo, pero el PP es un partido demonizado en Cataluña", no son buenas compañías, viene a decir. No obstante, "que Arrimadas se haya abierto a contemplar Cataluña Suma, a despecho de la integridad de su propia sigla, no solo es señal de patriotismo sino también de inteligencia práctica". Pues ya podía haber dado esa señal de patriotismo y de inteligencia práctica hace unos meses, a buenas horas mangas verdes. "Habría además que acertar con el cartel (ninguno mejor que Jordi Cañas). Y desde luego excluir a Vox". Espejito, espejito mágico...

Mientras, Raúl del Pozo vive plácidamente estos tiempos turbulentos. "Hay ciudadanos que temen una catástrofe y empiezan a organizarse para defender la unidad de la nación, la monarquía parlamentaria y la Constitución". Pero "no hay que dejarse llevar por el espanto de los videntes, ni por las profecías de la derecha desorientada y tronchada. No ha sonado un tiro, los sediciosos están guardados. Si este Gobierno sigue pactando con los enemigos de la Constitución, los echaremos". Otra de gambas. Raúl, ¿tu qué relajante tomas?

El País

"Torra anuncia elecciones sin fecha en una maniobra para ganar tiempo". Tampoco el periódico del régimen entiende muy bien qué hizo ayer Torra. "Torra pretende prolongar una legislatura sin perspectivas y mantenerse en el cargo, no para aprobar los presupuestos, sino usando su incierta aprobación como coartada. Si todavía actuando como presidente pero no como diputado, acaba de afirmar que la legislatura no puede continuar, la única salida real de la que dispone es disolver la Cámara y convocar elecciones de inmediato", dice el editorial. Cuenta Anabel Díez que en Moncloa están muy disgustados. Les ha pillado con el pie cambiado. "El clima político en el mundo independentista es funesto para iniciar el diálogo con Torra del presidente del Gobierno". Resulta que Sánchez "espera mucho" de ERC, pero Moncloa no tiene aún elementos para calibrar si el líder de ERC vinculará el avance de la mesa de diálogo con la negociación sobre el apoyo a los presupuestos. Si es así, los PGE saltarán por lo aires". No hombre, qué cosas tienen en Moncloa, ERC les regalará los presupuestos gratis. "El Gobierno de coalición se encuentra en medio del fuego cruzado del independentismo y la denuncia de la derecha". Quien con niños se acuesta...

ABC

Rubido tiene su propia interpretación de lo de Torra. "Es indudable que Torra y Puigdemont pretenden desmotar el andamiaje levantado por Sánchez con Podemos y ERC en busca de un doble tripartito nacional y autonómico. Y en esa estrategia JxCat aprieta, pero más arriesga ERC al que el separatismo más intransigente presentará como un traidor a la causa y como un colaboracionista del mismo PSOE que aplicó el 155". Pues visto desde el punto de vista indepe no les falta razón. Para enfrentar este paisaje diabólico, ABC apuesta por la unidad constitucionalista. "La fragmentación del voto constitucionalista de centro derecha ya ha acreditado ser una baza para la izquierda y el nacionalismo. No es razonable que PP y Cs incurran en el error de mantener su división ante las citas electorales autonómicas que se avecinan en Cataluña y País Vasco". "No tiene sentido alguno una dispersión del voto entre quienes coinciden de la que depende la estabilidad constitucional de España". A ver cómo sale experimento.

La Razón

"Puigdemont intentó que Torra retrasase la ruptura con ERC". Marhuenda ve que las elecciones tampoco servirán para nada. Cataluña no tiene remedio. "Los comicios catalanes coincidirán con la votación de los presupuestos del Gobierno de Sánchez, que dependerán del apoyo de Junqueras, lo que hipotecará el futuro de la legislatura". Vaya laberinto en el que se ha metido Sánchez. Pedro Narváez cree que está todo pensado. "El objetivo es el tripartito, Miguel Iceta bailando como presidente", "sueña con que se conforme un tripartito ERC-PSC-Podemos". Entonces Iceta bailará como vicepresidente. Aunque en Cataluña todo puede pasar. ¿Y si gana Puchi? No sería la primera vez.

La Vanguardia

"La comparecencia de los presos enfría la disputa entre JxCat y ERC". Tanto la ha enfriado que Torra ha anunciado elecciones poniendo a parir a ERC. Pilar Rahola tira la toalla: "La coalición ha explosionado. La unidad independentista era el instrumento más eficaz para alcanzar los objetivos, por tanto, el primer enemigo que abatir por parte del Estado". "El mito de la unidad se ha destruido definitivamente por arriba, y ahora solo cabe saber cómo se recompone por debajo. Lo que está claro es que, dure nada o poco, esta legislatura se ha acabado". Diríase que Rahola admite la derrota. Lo mismo estamos en los últimos estertores de la pesadilla del procés.