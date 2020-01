El Gobierno mantiene al embajador de Maduro en España y no reconoce al de Guaidó : "Estoy en una oficina"

Confinado y apartado en una oficina de la calle Serrano de Madrid. Es la situación que vive Antonio Ecarri, el hombre de confianza de Juan Guaidó. Fue nombrado embajador en España por el presidente encargado de Venezuela en marzo de 2019, pero no ejerce como tal. No tiene competencias y, tras un año, sigue esperando el traslado a la embajada oficial de Venezuela.

Ecarri lo tiene difícil. El Gobierno de España no da señales y, mientras tanto, los venezolanos residentes en nuestro país se ven abocados a acudir a una embajada llena de funcionarios y cónsules de Maduro. En la web de la Embajada Oficial de Venezuela en España continúa la propaganda comunista. Tapan los crímenes del régimen y Nicolás Maduro sigue siendo el presidente, pese a que Juan Guaidó ha sido reconocido por más de cincuenta países democráticos.

El embajador de Venezuela de Guaidó nos espera en un despacho frente a la embajada de Estados Unidos. "Es una oficina prestada por unos amigos venezolanos", nos comunica. "Incluso hay veces que tengo que salir porque vienen a trabajar otras empresas", desvela Ecarri.

Ecarri, junto a las banderas de Venezuela y España.

Dos pequeñas banderas, la de España y Venezuela le otorgan el toque de embajada que debiera tener. Pero nada más. El gobierno PSOE-Podemos no concede la inmunidad las garantías jurídicas como embajador a Ecarri. En cambio, Mario Isea, embajador nombrado por Nicolás Maduro en 2013, alardea de que nunca se irá de la embajada española. "Son unos usurpadores no deberían estar allí ni ejercer. El embajador soy yo desde el punto de vista jurídico y legal", afirma el embajador del equipo de Guaidó.

Antonio Ecarri ejerció como profesor universitario en su país. La Asamblea Nacional de Venezuela lo nombró Jefe de Misión en España. Ahora, recuerda con emoción su juventud comunista. Cuenta que dejó de anhelar los sueños marxistas durante un viaje al Berlín Oriental. Fue testigo del horror y el infierno que suponía vivir en la RDA. "Cuando llegué, vi que en la Alemania del Este iban en bicicletas viejas, y en la zona capitalista con Mercedes. Era un chico joven y pensé ¿pero cómo es posible esto? El comunismo es un engaño, una estafa. Entonces, dejé de creer en la utopía. El comunismo nunca ha funcionado y Venezuela está destrozada", reflexiona.

Antonio Ecarri Bolívar, actual embajador de Juan Guaidó en España. | D.A.

El político mantiene la esperanza de que el Gobierno de Pedro Sánchez termine por darle el espacio que corresponde. "Felipe Gónzalez es un viejo conocido", nos dice. Sí, pero la deriva actual del PSOE ha virado hacia los intereses de Zapatero y Pablo Iglesias amigos del régimen bolivariano ¿no cree?, preguntamos. "Sí, no hay duda. Pero quiero pensar que el PSOE histórico se terminará imponiendo al actual", responde guardando prudencia diplomática.

En la improvisada embajada no hay ordenador, ni teléfonos. Tampoco tienen web. "Hacemos lo que podemos", arguye el embajador. Posee, como buen diplomático, grandes dotes de oratoria pero no puede disimular su indignación cuando habla de las tropelías a las que están cometiendo los funcionarios bolivarianos contra sus compatriotas.

Conflictos en la Embajada de Maduro

"Los venezolanos en España son, en un 90%, opositores al gobierno usurpador. Se han enfrentado a actitudes vengativas por parte de los trabajadores del gobierno usurpador en la embajada. Les negaban el pasaporte, un derecho legítimo. No se los concedían. Por suerte, hemos podido interceder y denunciar este hecho a un tribunal español, y lo ganamos. Imagina cómo se sienten, huyen del régimen oprobioso para tener que soportar que aquí que les hagan esto".

De los 300.000 venezolanos que viven en territorio español, muchos de ellos son pensionistas. Ecarri, también recuerda los conflictos de ordenamiento jurídico que tienen con la embajada de Maduro. "Los pensionistas todavía se las tienen que ver con el Banco Central en Venezuela. Están en una situación muy complicada".

Otra de las polémicas que envolvió a la embajada de los maduristas fue la de las falsificaciones con el permiso de conducir y su convalidación. "Se suspendió en España el convenio binacional que existía para los canjes del permiso de conducir porque aparecieron falsificaciones del carné de conducir. Se descubrieron cientos de documentos de pdf falsificados y se sospecha que fueron emitidos por el personal de la embajada del gobierno usurpador".

Ecarri mira por la ventana. Al otro lado de la calle se puede ver la embajada de Estados Unidos. "Por lo menos estamos cerca por si pasa algo", bromea con cierta nostalgia.

El embajador no puede evitar disimular su preocupación. "Hay que recodar que el Parlamento Europeo ha exhortado al gobierno de España y a los europeos a que reconozcan a los diplomáticos embajadores nombrados por Guaidó. Sabe que su enemigo político, el embajador bolivariano Isea, goza de inmunidad diplomática, y que no se irá hasta que no se la quiten como hicieron con los diplomáticos bolivianos.