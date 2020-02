Arrimadas avisa a Casado sobre su oferta: "No vale que el PP diga que no en Galicia y que sí en Cataluña"

Inés Arrrimadas ha defendido En Casa de Herrero la oferta que lanzó el pasado viernes para concurrir con el PP a las elecciones en Cataluña, País Vasco y Galicia, una oferta que, ha dicho, pretende ofrecer soluciones a los "españoles en una situación de emergencia" y "amenazados por el nacionalismo" y los socios de Pedro Sánchez, a quien ha calificado de "peligro público". Tras destacar cómo Sánchez ha querido pactar con "los que quieren un cambio de país y un cambio de régimen", Arrimadas ha defendido que lanzó su oferta porque están "obligados a dar una alternativa constitucionalista" y "transversal".

"No vale que el PP diga en Galicia no pero en Cataluña sí", ha avisado Arrimadas sobre las muy distintas expectativas del PP en una y otra región. Para ella, ha dicho, no es un "tema de estrategias de partido" sino de la "necesidad de sumar" y de movilizarse. "Espero que rectifique", ha dicho, "hay que hacerlo lo mejor posible para que no se pierda ni un voto constitucionalista".

"Los que han salido a atacar al Rey son los nacionalistas, la amenaza real es en estos tres territorios", ha subrayado Arrimadas, que se ha preguntado si "no es triste" que los populares digan no en Galicia porque son "fuertes" y en Cataluña "lo supliquen". "¿No es una estrategia fea?", ha insistido la dirigente de Ciudadanos, que ha recordado que la oferta aún tiene que pasar por la gestora de Ciudadanos y luego habrá que "hacer números". "No pienso en mi partido, sino en mi país, en mi familia, porque yo vivo en Cataluña", ha recalcado.

Arrimadas también ha detallado que "la negociación como tal no se ha iniciado" y que aún debe pasar por el órgano de dirección, pero ha avisado de que la propuesta está hecha "porque las elecciones se pueden adelantar en cualquier momento".

La dirigente naranja, por último, también ha criticado la reunión el jueves de Sánchez con Quim Torra, un "blanqueo", a su juicio, del nacionalista. "Va a rendir pleitesía y va a ser bastante lamentable", ha dicho Arrimadas antes de recordar que Torra ya no debería ser presidente catalán: "Es darle carta de naturaleza a una situación que no la tiene".