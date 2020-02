Alfonso Ussía: "Desde hace una semana 'La Razón' no cuelga mi artículo, y no me sorprende"

El escritor Alfonso Ussía ha denunciado en su cuenta de Twitter que La Razón, el diario en el que escribe de lunes a viernes la última columna del periódico, "no cuelga mi artículo", añadiendo: "Y no me sorprende, sinceramente".

Desde hace una semana La Razón no cuelga mi artículo, y no me sorprende, sinceramente. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) February 4, 2020

Ya en 2016, el nieto de Muñoz Seca denunció que no escribía en La Razón "con la libertad de años atrás, porque no deseo disgustar a quienes se han portado muy bien conmigo. Pero ellos tampoco son los mismos que antaño". Desde entonces, Ussía ha dedicado varias críticas a algunos compañeros suyos de Atresmedia, como a Susanna Griso, por su entrevista "al infame Zapatero": "Se me antoja curiosa la suavidad que regala la presentadora catalana cuando sus entrevistados forman parte de su círculo de simpatías. Zapatero no es nadie".

El columnista, denunciado en diciembre en la Fiscalía por Podemos, denunció en una entrevista concedida a Zenda que Planeta no le admite "en la radio ni en la televisión": "En este momento yo soy un marginado (…). Soy una persona que vive de su artículo diario y poco más. A mí me han machacado con conciencia de querer hacerlo y todavía no lo han conseguido, pero puede ser que lo consigan algún día, porque me temo que contra eso no se puede luchar".