Asaja anuncia el corte total de carreteras en Extremadura en respuesta al ministro "Pinocho"

En las próximas fechas va a ser misión imposible entrar a Extremadura. Los agricultores extremeños continúan en su lucha y han advertido que van a "colapsar" la región, aunque no han querido desvelar la fecha en la llevarán a cabo su protesta. En Es la tarde de Dieter, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García, ha afirmado que "salvo los servicios sanitarios, en Extremadura no entrará nadie. Lo sentimos. Mientras no seamos capaces de recuperar una vida digna, con unos precios dignos, aquí tiene que saber todo el mundo como nos estamos muriendo".

Ángel García ha adelantado que el próximo fin de semana comunicaran a la Delegación del Gobierno en Extremadura el día que han elegido para manifestarse y los cortes de carreteras que efectuarán para cerrar la entrada a la comunidad autónoma. Estos cortes de carretera se podrán extender en casi 30 puntos geográficos de la región. Una nueva protesta que suma a las otras que los agricultores están protagonizando desde la última semana del pasado mes de enero.

Lo cierto es que con el paso de los días el enfado de los agricultores con el Gobierno va en aumento. Parece que de poco o nada ha servido la reunión que mantuvieron el pasado martes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a quien Ángel García ha tachado de ministro "pinocho" y "fantasma".

El presidente de Asaja Extremadura ha afirmado que "no es el ministro de los agricultores y ganaderos, es el ministro que corre de los agricultores y ganaderos. Cada vez que viene de Extremadura tiene que salir corriendo. De aquí siempre sale zumbado con los coches y los escoltas cuando ve un agricultor. Habrá que preguntarle por qué corre tanto". En este sentido, ha lamentado la falta de respuesta por parte del ministerio de Luis Planas. Ha asegurado que "no ha puesto encima de la mesa ninguna medida. Son todo estudios, palabras, diálogos...así nos va con 8.500 parados más en la agricultura en Extremadura".

Sobre cómo afecta la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al sector de la agricultura, García ha recordado que en abril del 2019 comunicó a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que la subida del 22% del SMI "iba a generar una conflictividad social de la que estamos viendo las consecuencias".

Además, el presidente de Asaja en esta región le ha pedido a Fernández Vara que "vaya poniéndose a favor de los agricultores". No obstante, ha añadido que el socialista extremeño "es el único que tiene conciencia de lo que nos está pasando a los agricultores. El problema es que en su partido no le dejan hablar".

Planas quiere convencer a la distribución

La respuesta de Asaja llega después de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, haya anunciado una reunión con la gran distribución como "parte de la solución del problema" del campo y convencido de que "será sensible" a la situación de los agricultores y ganaderos. Según Planas, es "muy importante que la distribución contribuya a valorizar el trabajo del primario desde un punto de vista económico pero también reputacional".

"Comprendo (que a los agricultores) les preocupe algunas campañas publicitarias (de la distribución) que vienen a decir que el futuro es la espiral de las rebajas", en un momento en el que "no hay que permitir la pérdida de valor económico y de la reputación de los agricultores", ha señalado el ministro, que tiene previsto reunirse el próximo jueves con representantes de Carrefour.

En un informe presentado también este viernes fruto de las reuniones con Asaja, COAG y UPA, que siguen en pie de guerra, ha presentado medidas como incrementar la dotación pública de los seguros agrarios, estudiar la reforma de la ley del equilibro de la cadena alimentaria y la convocatoria del Observatorio de la Ley de la Cadena para la próxima semana, con vistas al "examen pormenorizado" de los precios del aceite de oliva y de las frutas y hortalizas.

Además, Planas ha negado que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no es un factor "determinante y fundamental" que explique los problemas del campo. Cree que se ha generado un "falso debate" en torno a ello.