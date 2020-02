Podemos rectifica sobre Billy el Niño tras mofarse Bildu de que votase con la derecha

La semana pasada, el Gobierno rectificó sobre la mesa de diálogo pactada con ERC tras una visita del portavoz en el Congreso de los independentistas, Gabriel Rufián, al Palacio de La Moncloa. Mucho menos, apenas un tuit y algunas declaraciones a la prensa este martes, coincidiendo con el primer pleno ordinario de la legislatura, bastaban para que el grupo de Unidas Podemos cambiase de criterio con apenas horas de diferencia.

Por la mañana, la formación morada se unía en la reunión de la Junta de Portavoces al PSOE y a los grupos del centroderecha para oponerse a una petición de Bildu sobre el policía franquista Billy el Niño. La coalición que integra a Sortu, heredera de Batasuna, solicitaba al Gobierno que entregase la hoja completa de servicios de Antonio González Pacheco, verdadero nombre del policía acusado de graves torturas bajo la dictadura, una pretensión a la que se oponían los letrados de la Cámara Baja por considerarlo ilegal.

Pasadas las dos de la tarde, el diputado de Bildu Jon Inarritu se mofaba en Twitter escribiendo la palabra "Sorpresa" junto a un círculo morado, asegurando que los de Pablo Iglesias se habían sumado "al PP, Vox, Ciudadanos y PSOE en la Junta de Portavoces para vetar que el Gobierno tenga que facilitar la hoja de servicios de Billy el Niño" y remataba con sarcasmo: "Otro sapo más". Apenas una hora después Podemos convocaba a los medios para unas declaraciones de su portavoz, Pablo Echenique, que ya había ofrecido una rueda de prensa por la mañana. "Teníamos dudas, por prudencia votamos que no pero a lo largo de la mañana las hemos disipado y rectificamos el error" aseguraba. Por si quedaba alguna duda, el propio Pablo Iglesias pedía perdón a través de Twitter. "Mil disculpas avergonzadas a las víctimas" afirmaba el vicepresidente del Gobierno.

Antes que él, en el pasillo de acceso al hemiciclo, su antiguo compañero de filas Íñigo Errejón ahondaba en la misma herida de Bildu, asegurando que "si los letrados de la cámara han hecho un informe en un sentido, nada impide que los grupos políticos se posicionen y digan, firmemente, que ese informe tiene que ser reconsiderado" ya que, según el líder de Más País "por encima de la opacidad institucional está el respeto a los Derechos Humanos y el compromiso para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo".

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7