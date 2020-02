Casado acusa a Sánchez de "rendir pleitesía" a Torra siendo recibido como un "visitante extranjero"

Pablo Casado ha reunido este jueves a sus diputados en el Congreso para marcar la línea de actuación del Partido Popular frente a un Pedro Sánchez que, a la misma hora, se reunía en Barcelona con el separatista Quim Torra.

Para el presidente de los populares, en esta visita a la Ciudad Condal, Sánchez ha "rendido pleitesía a un inhabilitado" Torra siendo recibido como un "visitante extranjero en el Palacio de la Generalidad". "Este gobierno ya no engaña a nadie y funciona con la respiración asistida de una bombona de oxígeno separatista", ha sentenciado.

Pieza a pieza, "como un efecto dominó", Sánchez "va derribando líneas rojas que nunca pensábamos que se iban a cruzar y que nadie se había atrevido a traspasar", ha explicado un Casado que ha acusado al presidente del Gobierno de intentar sobrevivir "cueste lo que cueste y le cueste a quien le cueste".

Actuarán contra Sánchez

Frente a ello, el presidente del PP ha pedido a sus diputados "responsabilidad" para "no permitirlo". "No podemos permitir un daño demasiado elevado a los españoles, no podemos permitir un incumplimiento de la legislación en vigor".

"Hay que trabajar sin descanso con la moderación en las formas pero con la firmeza sin complejos en los principios" para hacer frente a un PSOE que está dando, a juicio del popular ,"pasos irreversibles" alejándose del constitucionalismo. Y ha avisado Casado de que el PP actuará contra Sánchez en los Tribunales si en su "mesa de negociación" con los separatistas traspasa la legalidad.

"Alternativa a este mal Gobierno"

En su extenso discurso ante los suyos, Casado ha pedido a sus representantes que la "defensa de la unidad nacional", de la "independencia de las instituciones" y de la "igualdad de todos los españoles ante la ley" sean las líneas maestras de sus actuaciones en los próximos meses.

"Hay que ser la alternativa a este mal Gobierno", ha exigido Casado a sus parlamentarios insistiendo en que se haga hincapié en la agenda económica frente a la "amenaza de subir los impuestos" o el intervencionismo" del Ejecutivo del PSOE y Podemos. "Nos opondremos a cualquier carga fiscal", ha sentenciado.