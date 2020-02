La obra anticomunista de Sofía Rincón que va a cortocircuitar la mente de Irene Montero y sus feministas

La transgresora Sofía Rincón, una joven artista que trae de cabeza a la progrez patrio-mediática, presenta una exposición de arte expresionista con peligro de cortocircuito para mentes como las de los ministros Irene Montero, Pablo Iglesias o Alberto Garzón.

Lo hará en Murcia porque "es territorio facha", bromea la cantante subversiva también famosa por su videoclip Like a Vox, que alcanza las más de 600.000 visualizaciones en Youtube. Plus Ultra es el nombre de la trangresora obra pictórica en la que aparece en uno de sus doce cuadros la propia Sofía eyaculando en la cara del Ché Guevara.

'Suck me' de Sofía Rincón

Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada o el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz avalan su obra y han suscrito el manifiesto de la artista "la derecha como performance" en la que se muestra contraria al "tedio puritano".

En Plus Ultra, ha pintado, como ella misma nos transmite, con "la fe del converso" y ha recreado lo que siente y produce la política social-comunista. Y sabe de lo que habla. "Yo era profundamente comunista, mis padres lo eran y me criaron así hasta que me di cuenta de los crímenes y el genocidio que ha dejado este tipo de ideas en la historia".

Ahora se declara liberal y patriota. Es seguidora de los ensayos de Antonio Escohotado y le fascina Federico Jimenez Losantos. Y no piensa callarse, "no puedo", nos confiesa. Sabedora de que rema contra corriente, y que sería más llevadero subirse al escenario del teatro izquierdista, no puede evitar dejar de hacer humor y parodiar a las corrientes totalitarias asfixiantes. "Es curioso porque cada vez que hay algún acontecimiento relevante, España chorrea memes sin parar. Realmente, todo es una parodia pero los políticos no se lo toman así. Irene Montero, por ejemplo, es una amargada. Las feministas hegemónicas son unas frígidas puritanas, como la señoras del siglo XIX con prendas de cuello alto mirando con lupa detrás de la ventana y reprobando todo lo que no les gusta de las otras. Como lo de las azafatas de la Fórmula 1, ¿te acuerdas?, las atacaron y las despidieron ¿Eso es feminismo?", se pregunta con ironía la artista. Por supuesto, el liberticidio hembrista que critica también tiene su hueco en la exposición.

Cuadro de Sofía Rincón, 'Puritanismo feminista'

Como azote de las marxistas culturales, Rincón hasta les dedicó un videoclip reguetonero Frígida, otro hit en las redes sociales del empoderamiento facha lleno de sarcasmo dirigido hacia las precursores del nuevo sentir, de "la nueva moral represora".

Lo cierto es que la artista está ampliando cada vez más su nicho. "Es normal, la gente está ya harta. Yo ya estoy cansada, hasta las narices de tener que rendir pleitesía a los mismos estúpidos que ignoran y odian a España", responde con vehemencia. "Parece que vivimos pendientes de cumplir con sus falsas utopías. Mientras, nos castigan, nos regañan", advierte refiriéndose a los fans de Lenin, Cuba, Maduro, el Berlín Oriental o la China de Mao.

En la Cámara de Comercio de Miami, Sofía vendió su primer cuadro. Su obra Mujer abandonando el puritanismo, "fue comprado por 10.000 dólares". Pero le cuesta que exponer. "Me iría mucho mejor si fuera de izquierdas. En el mundo del arte todo está impregnado por esta ideología. Sin embargo, contra ese sectarismo me revelo. A mí me encanta Buñuel, era de izquierdas, pero sus películas me encantan. No está reñido, pero los comunistas nos meten a todos en el mismo saco. Yo no lo hago. En mi exposición hay un homenaje a una de las obras cinematográficas de Buñuel".

Un comunista vomitando rencor. Cuadro de Sofía Rincón

Desde el 6 hasta el 11 de febrero el Real Casino de Murcia acogerá el singular trabajo plástico de una joven y valiente creadora, representante del nuevo punk políticamente incorrecto.