Errejón se desmarca y arremete contra la tipificación de la apología del franquismo que plantea el Gobierno

El debate sobre los llamados "delitos de opinión" volvía con fuerza este martes al Congreso de los Diputados, aunque de momento fuera del hemiciclo. La propuesta del PSOE y de Podemos de tipificar como delito la "apología del franquismo" por un lado, y la próxima presencia en la Cámara Baja, en una conferencia, del polémico cantante César Strawberry, antiguo vocalista del grupo de Hip Hop Def con Dos, condenado por apología del terrorismo, por el otro, eran objeto de comentarios cruzados de los distintos portavoces ante la prensa, aunque no todos en la línea que, a priori, podría imaginarse.

El diputado Íñigo Errejón, líder de Más País, sorprendía desmarcándose de sus antiguos compañeros de filas de Podemos sobre el primero de los asuntos, al tiempo que defendía, arremetiendo contra Vox, la presencia de Strawberry, amparándose para ello en la libertad de expresión. "Creo que en España nos merecemos un debate más serio y más sosegado sobre la libertad de expresión. Esta especie de histeria por la cuál cada uno quiere prohibir el derecho a la libertad de expresión del que piensa diferente no nos va a llevar a ningún buen puerto. Y lo digo para todos los casos. Las restricciones al derecho a la libertad de expresión, en el mejor de los casos, se convierten en un boomerang" afirmaba gráficamente Errejón, al mismo tiempo que abogaba por la defensa de las víctimas de la dictadura "con memoria, con justicia, con reparación y con acciones positivas y no con restricciones a la libertad de expresión o con delitos de opinión".

El líder de Más País, además, arremetía contra Vox, cuyo portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, había mostrado su indignación, como también la popular Cayetana Álvarez de Toledo, por la conferencia de Strawberry, que las dos formaciones de la derecha trataban en vano de impedir en la reunión ordinaria de la Junta de Portavoces. Errejón aseguraba que en las jornadas en las que participará Strawberry también habrá ponentes "de Amnistía Internacional o de Jueces para la Democracia" y que ellos no habían tenido conocimiento previo de que interviniese también el cantante.

A Lastra no le gusta Def Con Dos

"Nosotros no supimos eso cuando se nos solicitó, pero no tenemos ningún problema en que hable en el Congreso de los Diputados cualquiera que quiera expresar su caso" relataba, matizando que el proceso contra Strawberry está pendiente de resolución del Tribunal Constitucional, ante el que recurrió en su día en amparo. Sobre el asunto se pronunciaba también la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, quien aclaraba que su grupo no fue "el que organizó" ni el que "dio el visto bueno" a las jornadas, asegurando además que "no me gusta Def Con Dos" ni "César Strawberry ni muchas de las cosas que dice, pero siempre defenderé que pueda decirlas".

La réplica a Errejón se la daba el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien equiparaba la España franquista con la Alemania nazi. "Yo no creo que en Alemania se haya limitado la libertad de expresión porque la apología del nazismo sea delito" afirmaba. Minutos antes, Errejón había aseverado que, cuando se trata de este tipo de delitos relativos a cuestiones de opinión, "unos lo hacen por un lado, otros lo hacen por el otro y al final tenemos una esfera pública en la que cada vez se pueden decir menos cosas".