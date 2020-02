Un vistazo tuerto: despedida inconsolable a un imprescindible

El Mundo

"Feijoó y Urkullu van a las urnas para alejarse del plan de Torra". Parece que todo el mundo huye de Torra excepto Sánchez. "El calendario de ambas CCAA pone en almoneda la estabilidad de la legislatura", dice esperanzado Rosell. "En todo caso lo alarmante es que el futuro de España está en manos de un piélago de formaciones que confluyen en su interés de liquidar la soberanía nacional. Nunca la ambición de un presidente salió tan cara al conjunto de los españoles".

Bustos cree que Feijoó sigue el viejo refrán de quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. "Siempre que puedas debes imitar al PNV, porque el PNV siempre gana". "Pero Feijoó se juega más que la reválida en Galicia: el comienzo de su poder en Génova". Que hombre tan caprichoso . Lo tuvo en sus manos y lo rechazo, y ahora que lo tiene otro lo quiere para él. Señor Feijoó, que ya somos mayorcitos.

Mientras, se suceden los recuerdos a David Gistau. Como es imposible comentarlas todas, me limitaré al editorial. "Quienes hacemos cada día El Mundo no podemos ocultar la honda tristeza en que nos sume la pérdida de Dávid Gistau. A partir de ahora deberemos seguir haciendo este periódico sin él, sin la brillantez cotidiana de su firma". ¿Y qué va a ser de este resumen de prensa sin poder vacilarte, Gistau? ¿Cómo nos has hecho esto?

El País

"Urkullu y Feijoó llaman a las urnas y reavivan la tensión electoral". ¿Reavivan? Vivimos inmersos en una continua tensión electoral. Luis R. Aizpeolea ya lo sabía. "Estaba cantado que el lehendakari Iñigo Urkullu iba a adelantar las elecciones vacas". Siempre tiene que haber algún listillo que sabía las cosas una vez sucedidas. Postvidentes, se llaman.

De Gistau escribe su amigo Jabois. "Era inteligentísimo , brillante, guapo y divertido". Doy fe, no lo conocía pero se adivinaba en sus columnas hasta lo de guapo.

ABC

"No hará falta mediador, ya estará Iglesias". Yo me lo guiso, yo me lo como. Todo queda en casa. Alvaro Martínez dice que "de esta forma, la parte secesionista tiene un apoyo más cuando se hable del derecho a decidir, pues el líder podemita está a favor del referéndum". ¿Alguien creía que en esa mesa iba a haber posturas diferentes?

Rubido despide a Gistau. "Pertenecía a esa estirpe insobornable del periodismo independiente. Recuerdo que, cuando decidió ejercer su libérrima voluntad de volver a su antiguo periódico me dijo: "He hecho lo que he podido, a mi manera, y he sido libre al escribir. Poco más puede decir un director ante un columnista. Paz para su alma". Una paz que no encuentra Ignacio Camacho. "No es que fuera uno de los mejores de este oficio, si no el mejor: es que era un imprescindible".

La Razón

"El PP ratifica a Alonso pero no descarta que caiga por el pacto con Cs". O sea que es candidato, pero poco, interino. Vamos a rizar el rizo. Marhuenda escribe el enésimo editorial a favor de la coalición. "Las pretendidas coaliciones en el País Vasco y Cataluña no supondrían una agrupación matemática de los sufragios del centro derecha, pero harían menos dañina su fragmentación".

Ussia cuenta su última copa con Gistau en Comillas. "Tenía la mirada viva , la simpatía en la resolana de su piel, la sonrisa natural y fácil, y una inteligencia pasmosa". Comillas "jamás volverá a albergar el corpachón y la alegría del extraordinario escritor". Pues lo mismo le pasa a esta Prensa de un Vistazo, que desde ahora estará un poco tuerta.