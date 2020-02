Ábalos desprecia a Álvarez de Toledo por su "alcurnia" para evitar responder al caso Delcy

Cayetana Álvarez de Toledo ha tratado este miércoles de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aclaré lo que ocurrió en la madrugada del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas en su encuentro con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez.

"¿En calidad de qué hablaron usted y la torturadora?", "¿Por qué no la expulsó?", "¿Hablaron de Leopoldo López?" o "si dice que Rodríguez no pisó suelo español, ¿la llevó usted en brazos o a cabellito", fueron algunas de las preguntas que realizó Álvarez de Toledo a Ábalos que no encontraron respuesta.

El ministro de Transportes prefirió por recurrir al insulto para evitar aclarar lo que sucedió aquella noche con la número dos de Maduro: "Mi tono es burocrático, los burócratas suelen ser gente modesta, sencilla. Su tono es de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar, es natural, le viene de origen", comenzaba Ábalos para terminar su reproche diciendo: "El origen nos determina, nos acompaña siempre".

Ataques a Sánchez

Por su parte, Álvarez de Toledo también ha cargado contra Sánchez por llamar a Guaidó "líder de la oposición" y ha destacado las diferencias existentes en el Gobierno ya que Ábalos "lo ha llamado presidente". "¿Quién manda aquí?¿Lo van a aclarar a lo largo del día?", se ha preguntado.

"Frente al laberinto de mentiras que ha construido se impone un hecho, una verdad fría: el gobierno de España amparó a una torturadora y despreció a un demócrata. Las dos cosas en la misma semana", ha sentenciado Álvarez de Toledo que durante su intervención también ha desvelado que Sánchez no solo "no recibió a Juan Guaidó", además "su Gobierno presionó a otros líderes europeos para que tampoco lo recibieran y fracasó". "Presionó también a empresarios españoles para que no asistieran a la conferencia de Guaidó en Davos", ha añadido la popular.

Álvarez de Toledo también se ha referido en un momento de su discurso a José Luis Rodríguez Zapatero por "trabajar activamente" para la dictadura venezolana. "No merece ni uno solo de los privilegios de un expresidente, ni el nombre", ha pedido.