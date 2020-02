Ábalos presume de conseguir que Delcy "no pisara el espacio Shengen" mientras la oposición le grita "¡dimisión!"

Una imagen vale más que mil palabras y la que hoy ha dejado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permaneciendo en el Hemiciclo, en lugar de marcharse al término de sus preguntas como es habitual, hasta que su hombre fuerte José luis Ábalos recibiera las estocadas que aventuraba el orden del día de la primera sesión de control, ha sido más que elocuente.

Una auténtica ofensiva parlamentaria que la oposición, concretamente la bancada del PP, ha coronado con gritos de "dimisión, dimisión" para Ábalos después de que el ministro de Transportes del Gobierno presumiera de haber conseguido que la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, no entrara en el espacio Shengen.

A las preguntas del diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, el ministro se jactó de que "conseguí dos cosas: una, que no pisara el territorio Shenguen, se pongan como se pongan... y dos, no tener mas problemas en las relaciones con un país en el que queremos que haya elecciones libres, democráticas, vigiladas, observadas... y eso se tiene que hacer entre las partes, no unilateralmente, salvo que usted esté pensando en algún golpe o alguna cosa de éstas".

El ministro reprochó a Bal la "recreación que usted ha hecho y me ha sorprendido porque es abogado del Estado. Usted sabe que esto no constituye derecho comunitario, estamos hablando de restricciones del Consejo Europeo, y que la aplicación de esta restricción, que no sanción, la hace cada Estado miembro. Sobre esta persona (Delcy Rodríguez) no había ninguna orden de detención, ¡ninguna! Y lo que me molesta es que ustedes insinúen que nuestra policía recibe órdenes de un ministro que no tiene ninguna jerarquía".

En un tono chulesco y burlón, Ábalos ridiculizó que el diputado Bal "se haya esforzado en el humor, lo cual está bien, no como los gritos que acabo de escuchar".