Dardo de 'El País' a Sánchez con el Delcygate

El Mundo

"El Gobierno bloquea la investigación a Ábalos por el caso Delcy". Hombre, teniendo en cuenta que Ábalos es el Gobierno la noticia seria lo contrario. Federico Jiménez Losantos cree que la cosa va de pasta. "¿Qué empeño tienen los hijotarras, sociatas y comunistas en no explicar lo que puede entronizar a ZP y asociados como organización criminal, con orden de caza y captura por la Interpol? Por desgracia, sólo hay una respuesta: dinero". Money, money, money.

Y entramos en el circo de la eutanasia. "Dos centenares de votos a favor de la eutanasia". Competición PP-Vox ayer en el Senado a ver quién la dice más gorda. El PP llamó al PSOE mataviejos al acusarle de aprobar la eutanasia "por el elevado coste que supone el cuidado de estas personas". Vox subió la apuesta y les acusó de convertir al Estado "en una maquina de matar" y prácticamente de rehabilitar las cámaras de gas. "La solución final en la Alemania nazi, los enfermos crónicos deben ser eliminados porque resultan muy caros". ¿Quién da más?

El País

"La Moncloa apartó a Exteriores del viaje de Delcy Rodríguez". Que fue el "entorno presidencial" quien le mando a Barajas sacándole de la cama en plena noche. Y como el entorno presidencial es tan grande pues a saber. Lo sabe el periódico del régimen porque, como ya viene siendo costumbre, el ministerio de Marlaska les ha pasado "un informe policial al que ha accedido El País que concluye que Ábalos y Rodríguez estuvieron reunidos aproximadamente una hora sin que la venezolana llegase a ingresar en el territorio Schengen". ¡Qué me dices! ¿España ya no es Schengen? ¿Se ha producido un Espexit encubierto? ¿Barajas ha declarado la independencia?

El editorial marca el inicio del combate eutanásico. "La oposición ya se está organizando, basada en la idea de que la vida no pertenece a la persona sino a Dios. Tal creencia es muy respetable, pero no se puede imponer a quienes no la comparten. Sería muy deseable que el principal partido de la oposición evitara caer en argumentos miserables, como afirmar que es una ley pensada para ahorrar costes sanitarios". Sobre todo porque PSOE y ahorrar es una contradicción en sí misma.

ABC

"Ábalos sigue atrapado en el Delcygate". El editorial va sobre esa mesa de diálogo tan original en la que solo dialogan los que están de acuerdo. "En la mesa estarán sentados el gobierno socialista, el PSC, Podemos, ERC, la Generalitat, como si el resto de partidos, especialmente los constitucionalistas, no tuvieran nada que aportar". La mesa del monólogo.

En cuanto a la eutanasia, para ABC solo existe una moral, la suya. "El PSOE se alinea con quienes defienden la cultura de la muerte (…) Con los diputados de Ciudadanos acomodados en la ambigüedad moral, solo Vox secundó el rechazo del PP a una norma que responde al plan de ingeniería social que trata de imponer la izquierda". Vamos, que o compartes las normas morales de ABC o eres un pelele de la izquierda. "Los socialistas no tuvieron empacho en calificar de derecho lo que no es sino un suicidio asistido por el Estado para quienes no tengan la intención o el atrevimiento de seguir viviendo". ¿Pero no éramos liberales y defensores del individuo? No parece que esa ley obligue a nadie a suicidarse, pero estaremos atentos.

La Razón

"Sánchez dará al PNV la Seguridad Social y beneficios a 61 etarras". No está mal para abrir boca. "Feijoó no renunciará a las siglas para pactar con Cs". David del Cura dice que "perder Galicia para el PP sería demoledor, por eso conviene dejar nítida la marca Feijoó. Salvo que algunos lo que quieran sea mandar en un partido zombie. En política lo primero que hay que saber es cuándo estás muerto". ¿Y por qué insiste tanto Casado en pactar con muertos? ¿Necrofilia en el PP?