La alcaldesa de Vich habla en el Parlament del "aspecto físico" diferente de los "catalanes autóctonos"

Nueva muestra de supremacismo en el parlamento catalán a cargo de la alcaldesa de Vich y diputada de Junts per Catalunya Anna Errra, quien en una singular intervención se ha referido a los "catalanes autóctonos" y a quienes "por su lengua o aspecto físico no parecen nacidos en Cataluña" entre otras lindezas. La diputada preguntaba a la consejera de Cultura, Mariàngeles Vilallonga, sobre un programa lingüístico que insta a dirigirse en catalán a los inmigrantes recién llegados cuando ha vertido una serie de consideraciones de carácter racista que han provocado un auténtico escándalo en la cámara.

Según la nacionalista Erra, "una de las costumbres y uno de los defectos de muchos catalanohablantes es el de cambiar la lengua, es decir, pasarse directamente al castellano cuando el interlocutor que tienen enfrente les parece que es extranjero o simplemente no habla catalán". "Hay una confusión existente entre los catalanoparlantes –continuó la diputada– que perjudica gravemente nuestra lengua. Piensan que dirigirse a alguien en castellano es un acto de respeto y no es así. Con frecuencia, cuando cambiamos de idioma evitamos que quienes quieren aprenderlo puedan hacerlo. El catalán es una lengua de acogida que hermana, que ofrece oportunidades en el país donde vives. Ahora bien, si esta (lengua) no consigue seducir nuevos hablantes y hacerla habitual entre ellos cada vez será más difícil que el catalán crezca".

Los "catalanes autóctonos"

Para Erra, es necesario "concienciar a los catalanes autóctonos de que hay gente nacida fuera que quiere y que hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano con cualquier persona que por su aspecto físico o por su nombre no parece catalana".

Rasgos físicos no catalanes

Las caras de los diputados de casi todos los grupos eran un poema. Hasta la consejera de Cultura, conocida por sus "lapsus linguae" sobre una supuesta raza catalana, no salía de su asombro ante el delirante discurso de Erra, que siguió así: "El pasado septiembre se presentaba la iniciativa 'No me cambies la lengua', una campaña impulsada precisamente por personas recién llegadas que defienden la lengua que nos une, que nos iguala, que nos hermana, la lengua catalana. Además de pedir condiciones favorables para facilitar el acceso al catalán, la iniciativa quiere concienciar a los catalanoparlantes para que no cambien la lengua cuando creen, por el acento o por los rasgos físicos, que su interlocutor no ha nacido en Cataluña".

La alcaldesa de Vich cobró celebridad en verano de 2018 cuando decidió emitir por megafonía una "fatua" diaria a favor de los golpistas presos en la plaza mayor de la localidad. Cada día, a las ocho de la tarde, los altavoces municipales emitían un mensaje que arrancaba así: "No normalicemos la situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo, la independencia de Cataluña".