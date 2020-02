CCOO de RTVE: "Queríamos un control preventivo de los mensajes de Abascal"

CCOO de RTVE que ha pedido abiertamente una "censura preventiva" contra la entrevista a Santiago Abascal programada para este jueves a las 21:15 en el ente público con el objetivo de que ni siquiera llegue a emitirse. A través de un comunicado, el sindicato asegura que "su presencia en RTVE dañan la democracia y la convivencia de España".

En una entrevista en Es la Tarde de Dieter de esRadio, Roberto Lakidain, miembro de la Ejecutiva de CCOO en RTVE, ha defendido el boicot a dicha entrevista aunque ha asegurado que "no nos oponemos a que Santiago Abascal sea entrevistado en TVE, lo que pedimos es que no nos parece oportuno que su presencia sea la misma que tuvo Pedro Sánchez o Pablo Casado". Para el sindicalista "habría sido oportuno que se grabara la entrevista de Abascal". Un cordón sanitario que sólo se aplicaría al tercer partido del país por representación parlamentaria.

Un cordón sanitario al que el representante de CCOO ha calificado como "control preventivo": "Queríamos que hubiera un control preventivo de los mensajes de Abascal. Que se grabase la entrevista no es algo extraordinario. En la televisión pública belga se hace con los partidos de extrema derecha". Un "control previo" sobre los mensajes de Vox para garantizar que cumplen con el servicio público de RTVE.

De hecho, es una medida que no se aplicó ni al terrorista Arnaldo Otegi, que fue entrevistado en el canal 24h del Ente Público. "La presencia de Otegi fue en La noche en 24h, no en horario estelar en prime time de La1 de TVE como la de Santiago Abascal hoy", ha dicho para justificarse después de que "no quiero ser yo el valedor de los postulados políticos de Arnaldo Otegi", a pesar de que le ha calificado en todo momento como "referente político", equiparándolo con Santiago Abascal o Rocío Monasterio.

Lakidain ha asegurado que "relegar a Otegi a La noche en 24h nos parecía un gesto suficiente porque la difusión de sus mensajes iban a ser menos presentes en los oyentes".