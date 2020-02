Arrimadas contesta a Feijóo: "Yo no le pido al PP que no se presente en Cataluña"

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, volvía a arremeter este viernes contra el PP a cuenta de las negociaciones para concurrir en coalición a las elecciones vascas y gallegas del próximo 5 de abril. En una entrevista exclusiva en Es La Mañana de Federico, de esRadio, Arrimadas aseguraba que "a la primera de cambio nos hemos encontrado con un portazo en Galicia", justo al día siguiente de que Ciudadanos se hubiese puesto en contacto por primera vez con el PP gallego, tras haber iniciado negociaciones ya con la dirección nacional de los de Pablo Casado.

Arrimadas insistía, además, en decir que "no es una cuestión de siglas" y afirmaba que la lógica es que el PP lidere la lista de Galicia así como, matizaba, Ciudadanos la de Cataluña. "Yo voy a respetar a los votantes del PP en Cataluña, aunque sean poquitos" señalaba a preguntas de Federico Jiménez Losantos, al tiempo que pedía a los populares que hagan lo mismo con los suyos. "Yo no le pido al PP que no se presente en Cataluña, que no me pidan que no me presente en Galicia" concluía.

En cuanto a cuestiones programáticas, Arrimadas abogaba por "modificar" algunos aspectos de la política lingüística llevada a cabo por la Xunta de Galicia con Alberto Núñez Feijóo al frente. Pese a todo, afirma ser "optimista" en que finalmente haya un acuerdo, para el que el primer plazo vence a finales de la semana que viene, cuando tienen que ser presentadas las coaliciones electorales.

El Congreso de Ciudadanos

Las cuestiones internas de Ciudadanos, tras la dimisión de Albert Rivera el pasado noviembre, centraban también buena parte de la entrevista. "A Rivera le acompañó la dignidad de dimitir" señalaba Arrimadas, que ponía su caso en contraposición al del presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez se atornilló a la silla a pesar de haber sacado en su día los peores resultados del PSOE".

Sobre la posibilidad de que el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, sea finalmente su rival en las primarias de Ciudadanos, a celebrar justo antes del V Congreso extraordinario de marzo, Arrimadas despejaba el fantasma de la división interna. "Claro que vamos a salir unidos" aseguraba, al tiempo que lanzaba una advertencia: "Yo espero que se respeten las decisiones democráticas del partido, Que a partir del 15 de marzo, quien no gane asuma el resultado".