Arrimadas planteará una papeleta mixta para la candidatura gallega: "PP-Ciudadanos"

Inés Arrimadas lleva semanas repitiendo, desde que lanzó su oferta de coalición con el PP en Galicia, País Vasco y Cataluña, que no se trata de "siglas", sino de sumar esfuerzos entre las formaciones constitucionalistas allí donde el nacionalismo es más fuerte. Sin embargo, las siglas podrían ser la solución para llegar a un acuerdo. Según ha podido saber Libertad Digital, la propuesta de Ciudadanos al PP será que la coalición no tenga nombre, o que no tenga una marca específica, para ser más precisos.

Ni "Mejor Unidos", marca registrada por Ciudadanos, ni "Galicia Suma" o "Cataluña Suma" nombres registrados el pasado verano por el PP. "Ese tipo de nombres despistan al votante" afirman fuentes de Ciudadanos. Por ello, la solución será una papeleta mixta con la suma de los nombres de los dos partidos, respetando la primacía de cada uno en los territorios donde es más fuerte.

Así, los electores gallegos tendrían como opción, el próximo 5 de abril, una papeleta con el nombre "Partido Popular-Ciudadanos" mientras que en Cataluña, donde también habrá elecciones este 2020, y de acuerdo con el peso de ambas formaciones, en la papeleta pondría "Ciudadanos-PP". Algo que podría no ser así, en cambio, en el País Vasco, donde también se abrirán las urnas el próximo 5 de abril y donde desde el principio ha habido menos problemas entre los de Pablo Casado y la formación naranja.

"La marca es PP"

"En Galicia, la marca es PP", así de rotundos son los populares al ser preguntados por la posibilidad de que la candidatura lleve el nombre de "Partido Popular-Ciudadanos". E insisten, "la fórmula que propone Alberto Núñez Feijóo es la integración, en ningún caso la coalición". Los más optimistas en Génova creen que "el escollo gallego", sobre el que insistía Arrimadas este viernes en una entrevista en esRadio, acabará solventándose la semana que viene cuando se acerquen las últimas horas de la negociación para decidir si van o no de forma conjunta a las próximas elecciones del 5 de abril.

Justifican la actitud de la portavoz naranja en estos momentos diciendo que "Arrimadas tiene que mantener el órdago hasta el último momento para demostrar fortaleza internar en Ciudadanos", pero que "el martes o miércoles" se podrá "llegar a un entendimiento".

"Enfrente lo que hay es una convergencia de la izquierda con el nacionalismo, una coalición ultra. Tenemos la confianza total de que la operación pueda salir y para ello hay que buscar las mejores fórmulas para cada territorio", sentencian fuentes del PP.