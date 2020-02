Ussía desvela los motivos del "miedo oculto" del Mobile

El Mundo

"Gobierno y organización discrepan sobre la cancelación del Mobile". Dice Rosell que "la mala suerte ha querido que el primer gran congreso mundial que coincide con la fase expansiva del nuevo virus haya sido el Mobile", aunque en Ámsterdam se está celebrando algo parecido sin ninguna preocupación. "Ahora bien, estrictamente no se ha cancelado por razones sanitarias sino económicas". Que no nos tomen por idiotas. "Otros congresos pueden ahora padecer el efecto dominó, y será tan revelador que lo padezcan como que no", advierte. O se suspenden todos los congresos del mundo o que vayan apoquinando. "En ese sentido, nos preguntamos por qué la feria de Amsterdam se mantiene" con el mismo riesgo que España, o sea, ninguno. También es cierto, dice el editorial, que los indepes se han trabajado a fondo el "deterioro de la imagen de Barcelona". Que vaya, lanzar cócteles molotov a autobuses de turistas, animarlos a tirarse de los balcones –"is funnny"–, incendiar la ciudad, cortar las comunicaciones, "no contribuyen a tranquilizar a los organizadores". Tendrían que haberse trasladado a Madrid. Se la organizamos en un pis pas, baratito, y les invitamos a unas cañas y a unas bravas.

Federico Jiménez Losantos habla de la eutanasia. "Hay que renunciar a la idea de que una de las partes no sabe lo que dice, es meapilas o le gusta emular a Herodes. Las razones a favor y en contra de la eutanasia son respetables". "Los cuidados paliativos, cuyas leyes cabe mejorar y clarificar, son a mi juicio la base de encuentro entre creyentes y no creyentes". ¿Respeto a las ideas diferentes? ¿Encuentro entre unas posiciones y otras? Federico, ¿te has tomado la temperatura? ¿O es que has huido ya de España?

El País

"El gobierno y la OMS ponen en cuestión el cierre del Mobile". "Los organizadores alegan causas de fuerza mayor para que las empresas asuman el coste de la anulación de la feria". Que listos, al fin y al cabo las empresas son las que lo han provocado con su espantada. Dice el editorial que "la suspensión obedece a una reacción histérica no justificada". ¿Y por qué no se han puesto histéricos en Amsterdam? Lo mismo es el efecto tranquilizador de los cofee shop. "La decisión se ha tomado sin que existan razones de salud pública que la justifiquen. Se ha actuado como si hubiera un alto riesgo de epidemia, cuando solo hay miedo a esta. Las explicaciones que ayer dieron los responsables del Mobile no son convincentes. Los organizadores de eventos tan relevantes deberían tener el temple de tomar decisiones ajustadas a la realidad, y no dejarse arrastrar por meras hipótesis amparadas en conjeturas". Lo que tienen que hacer es decir la verdad y no contarnos cuentos chinos, que no nos chupamos el dedo.

ABC

"El Mobile aseguró 100 millones pero no el riesgo de pandemia". Normal, sería como asegurarlo contra la erupción de volcanes. Jose Maria Carrascal pone el dedo en la llaga del auténtico riesgo en Cataluña. "Existe un miedo oculto". Barcelona "ha sido escenario de una serie de eventos inquietantes: la quema de contenedores, los enfrentamientos de policías y civiles de día, el corte de calles y autovías, el cierre de estaciones y aeropuertos, tener una alcaldesa okupa tiempo ha y poco amiga de las grandes corporaciones hoy". Vamos, que hay que tener ganas de aventuras excitantes para celebrar una feria en Barcelona. "Los independentistas catalanes consideraron sus algaradas publicidad para su causa", pues ahí lo tienen. Ya han logrado internacionalizar el conflicto. Felicitaciones.

La Razón

"Los barones del PP enfrían la coalición con Ciudadanos". Ahora resulta que "ni País Vasco ni Cataluña consideran que sume y en el partido se habla de una "trampa" de Arrimadas para ganar espacio". Hasta ahora todas las trampas se las ha hecho el PP a Cs. Vamos, una estrategia de presión e intimidación a Arrimadas de libro. "El PP apunta al alza; Ciudadanos, a la baja". Pues oye, no se hable más, adiós muy buenas. Mejor morir de pie que vivir arrodillado. Aunque parece que la obsesión de Casado con las trampas va más allá de Cs. "Génova ve una trampa la cita de Sánchez en Moncloa". Y también ven trampas de Vox por todas partes. Casado, lo mismo deberías visitar a un psiquiatra, esto no tiene buena pinta.

Ussía tampoco se cree lo del Mobile. "Por lógica, si el bichejo viene de China llegará antes a Holanda que a España, según se contempla el mapa". Ve "gato encerrado". En realidad ve dos. Que "el gobierno social comunista liderado por Maduro" genera desconfianza y que "el nazismo imperante del separatismo catalán no cuenta con la simpatía y el respeto de las grandes empresas". Y encima una mujer "tan rara" como Colau de alcaldesa. Con lo divertido que es Ámsterdam, con sus porros, su barrio rojo, sus bicis, quita quita, no hay color.

La Vanguardia

"Barcelona trabaja ya en un Mobile 21 que tiene el futuro incierto". De ilusión también se vive. Pero "hay vida mas allá del Mobile" –ya se sabe, las uvas están verdes–, que están supercontentos con las start-ups, que allá los del Mobile porque "los beneficios son jugosos" y que "Barcelona sabe que la cancelación no se le puede achacar en modo alguno". No hay más ciego que el que no quiere ver.